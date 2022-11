Louise Tobin, la cantante que ayudó a descubrir a Sinatra, muere a los 104

Washington, 26 nov. Louise Tobin, la cantante de jazz que en 1939 ayudó a impulsar la carrera de Frank Sinatra tras haberle escuchado en la radio, murió este sábado a los 104 años de edad, según informaron los medios estadounidenses.

Tobin, que estaba casada entonces con el trompetista y líder de una banda Harry James, convenció a su marido para que contratara a Sinatra en su Big Band. Sinatra tenía entonces 23 años y trabajaba como camarero.

"Escuché a un chico cantar y pensé: ¡Es un buen cantante! Así que desperté a Harry y le dije: Cariño, tal vez quieras escuchar a este chico de la radio", le contó Tobin al historiador de jazz Will Friedwald, tal y como recordó este sábado el diario The Washington Post.

James fue a buscarlo a su local, llamado Rustic Cabin, y le ofreció un contrato de un año por 75 dólares a la semana. También le propuso cambiarse el nombre para pasar a llamarse Frankie Satin porque el de verdad le sonaba demasiado italiano, pero Sinatra (1915-1998) no aceptó esto último.

El cantante, que llegaría a ser una estrella mundial después por éxitos como "New York, New York", "My way" o "I've got you under my skin", se sumó a la banda, que en apenas unos meses grabó diez canciones.

"Harry merece todo el crédito. Yo solo lo desperté", llegó a decir Tobin, cuyo matrimonio terminó en 1943.

Sinatra duró en la banda unos siete meses. Esta no tenía el éxito esperado y él se acabó yendo con la de Tommy Dorsey, más popular en ese momento.

Tobin había nacido en Texas el 11 de noviembre de 1918. Su padre murió por un accidente de coche, la madre se quedó a cargo de los once hijos, y ella cantaba de pequeña en grupos locales, hasta que a los 14 años ganó un concurso radiofónico con el que adquirió visibilidad a nivel estatal.

Al cabo de unos años, cuando todavía estaba en el instituto, acabó siendo integrante de una banda liderada por Art Hicks en la que James tocaba como trompetista. La pareja se casó en 1935, cuando ella tenía 16 años y él 19, y tuvo dos hijos. EFE

