La suiza Metraux, nueva líder con Fernández, Ciganda y Tejedo bien situadas

Málaga, 26 nov. La suiza Morgane Metraux, con 14 bajo par, es la nueva líder del Andalucía Costa del Sol-Abierto de España de golf, al hacer este sábado 67 golpes en una penúltima jornada, en Benahavís (Málaga), que las españolas Cayetana Fernández, Carlota Ciganda y Carla Tejedo terminaron bien situadas antes del último día de este torneo final del Circuito Europeo Femenino.

La segunda posición la comparten con -12 la sueca Caroline Hedwallestá, que firmó 69 golpes; la irlandesa Leona Maguire, con una tarjeta de 70 este sábado; y la joven amateur madrileña Cayetana Fernández, que se fue en esta jornada hasta los 72 impactos, siete más que los 65 que el viernes la encumbraron a la zona alta.

Les siguen la navarra Carlota Ciganda, con -11, tras presentar la vigente ganadora de este torneo de la Costa del Sol una tarjeta de 68 golpes, con dos de diferencia sobre la otra revelación, junto con Fernández, de la competición, la valenciana Carla Tejado, jugadora aficionada como la madrileña y que sobresalió con 66 impactos en esta penúltima jornada.

El último torneo de la temporada del Circuito Europeo Femenino (LET, por sus siglas en inglés) va a líder diferente por día en el campo malagueño del Alferini Golf (Villapadierna), un síntoma de que el título se va a decidir por muy pocos golpes, algo que evidencia la clasificación tras esta tercera jornada.

La rebelión que comandó Cayetana Fernández el viernes en el Andalucía Costa del Sol, con una serie casi perfecta, era difícil igualarla de nuevo. "El putt no me ha ido tan bien, los greenes estaban un poco pesados, pero he encadenado un buen final y he logrado un buen birdie en el último hoyo”, explicó la madrileña.

Con 18 hoyos por disputarse, la incombustible Carlota Ciganda destacó que logró “una vuelta tranquila” que la mantiene como aspirante a revalidar este Abierto de España que ya levantó el año pasado.

La navarra hizo 68 golpes (-5) para un total de 208 (-11), resultado que buscó durante todo el día, y manifestó que "quería llegar a las dos cifras bajo par", por lo que cree que puede "tener opciones para mañana".

"Intentaré apretar y a ver si puedo ganar este torneo otra vez”, subrayó Ciganda tras una penúltima jornada en la que la gran revelación fue la joven valenciana Carla Tejedo, que se ha colocado sexta gracias a sus 66 golpes que recordaron por qué es la actual campeona del mundo universitaria.

“Vengo como amateur, así que quiero saborear hasta el último hoyo”, aseguró Tejedo, que incluso se atrevió a mandar una advertencia: “Que las profesionales se preparen porque venimos fuertes”.

Este domingo se decide la ganadora de este torneo que cierra el Circuito Femenino Europeo y forma parte del programa de la Solheim Cup 2023, competición que también acogerá la provincia de Málaga. EFE

