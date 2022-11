L. F. Suárez: Espero al mejor Japón para no tener excusas, no estamos muertos

Adrian R. Huber

Doha, 26 nov. El colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, que cayó duramente ante España -goleada, 7-0, por el equipo de Luis Enrique- en su primer partido del Mundial de fútbol de Qatar 2022, manifestó a EFE en la víspera del enfrentamiento de este domingo, que espera "al mejor Japón, para no tener excusas", durante la rueda de prensa oficial de la FIFA, la que enfatizó en que "no" están "muertos".

"No quiero contemplar esa posibilidad como lo más importante. No creo que Japón se distraiga por ganar a Alemania", contestó el seleccionador de Costa Rica, al ser preguntado por Efe si, al margen de que ellos se hayan tenido que reponer psicológicamente de la severa derrota sufrida ante España, se pudieran beneficiar de un hipotético exceso de confianza de los 'samurais azules', que llegan muy optimistas al partido -en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan- tras protagonizar el miércoles una de las sorpresas del torneo, al derrotar a la tetracampeona (1-2).

"Espero al mejor Japón para no tener ninguna excusa. Quiero enfrentarme a un equipo abierto y que juegue bien, afirmó el técnico de 'La Sele'.

"Tenemos que esperar el máximo de Japón y dar el máximo de nosotros mismos. Quiero que ellos jueguen lo mejor que saben y que nosotros demos nuestra mejor versión, que tiene que ser una versión muy distinta a la del 7-0 contra España", respondió a Efe este sábado, en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, Luis Fernando Suárez, que al ser preguntado si espera un "renacimiento" de su equipo fue contundente.

"¿Renacimiento? Para renacer hay que estar muerto. Uno renace si murió. Pero nosotros no estamos muertos", comentó el seleccionador de Costa Rica horas antes de medirse a Japón en partido de la segunda jornada del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022.

"Afrontamos el compromiso como todos, pero éste será complicadísimo, después de ver a Japón con la fortaleza que jugó contra Alemania, contra la que obtuvo el triunfo. Uno nunca quiere un resultado como contra España, por lo que todo el cuerpo técnico tuvimos muchas reuniones con los jugadores, para valorar lo que hicimos mal y lo que hicimos bien, que no fue mucho", manifestó.

"Hay que corregir muchas cosas, pero esto nos lo tenemos que tomar como un acicate; es una posibilidad; porque la única manera de seguir es obteniendo el triunfo. Somos conscientes de la necesidad y de la responsabilidad que tenemos. Y vamos a por ello", dijo.

"Somos conscientes de que tenemos que dar una respuesta totalmente diferente, para que las cosas salgan de forma completamente distinta a como salieron contra España. Yo tenía la fe y la confianza contra España. Pero no se dio", explicó Luis Fernando Suárez, que admitió la posibilidad de efectuar algún cambio en la alineación.

"Lo importante de este grupo es que (en defensa) puede jugar con una línea de cuatro o con una línea de cinco. Posibilidades existen siempre. Lo más seguro es que haya cambios; pero sobre todo tiene que haberlos en la actitud, no sólo en la nómina", comentó el estratega, que indicó que no se arrepiente de su planteamiento del miércoles.

"No hay que arrepentirse de lo que uno hace; lo que hay que hacer es aprender de las cosas. Pero ni somos demasiado buenos cuando ganamos, ni demasiado malos cuando perdemos", explicó el colombiano, que se aferra a su idea de que hay que "pensar en grande".

"Yo sigo pensando que hay que pensar en grande. 'Hay que seguir' es el mensaje que tengo que dar. Aunque luego igual no sea yo el que recoja la cosecha; pero puedo poner la semilla", explicó.

"Los que ganan, antes de ganar han perdido. Y se levantan. A la segunda caída puedes decir 'esto no es para mí'. Es difícil decir 'quiero ser campeón'; es más fácil decir 'sí, nos equivocamos (al pensar en grande)'. ¿Qué le tengo que decir, por ejemplo, a Brandon Aguilera, de 20 años? ¿Que no, que no puede ser campeón del mundo algún día?", se preguntó.

"No me importa correr riesgos si dejo alguna semilla. Mire, hace diez años, Honduras (a la que él dirigía) le ganó 8-2 a Canadá; y hoy Canadá es el mejor equipo de la CONCACAF. Seguramente porque aprendieron, ¿no? Puedo volver y vuelvo, aunque me critiquen. Si uno se queda con eso (en referencia a no ser capaz de intentarlo) es que es un perdedor", manifestó este sábado en Doha Luis Fernando Suárez. EFE

arh/jl