Khan anuncia la retirada de su partido de asambleas provinciales en Pakistán

Islamabad, 26 nov. El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan anunció este sábado que su partido, el Pakistan Tekreek-e-Insaf (PTI), renunciará a todos los escaños que ocupa en las asambleas provinciales, durante una multitudinaria manifestación de sus seguidores en la ciudad de Rawalpindi, a las puertas de Islamabad.

"Hoy estoy decidiendo no ir allí (Islamabad) porque sé que será destructivo, mi país sufrirá. Pero lo que he decidido es que ya no seremos parte de este sistema. Hemos decidido que renunciamos a todas las asambleas (provinciales)", exclamó Khan en su alocución ante los miles de seguidores que acudieron a reclamar elecciones anticipadas.

"He hablado con nuestros jefes de Gobierno regionales y me reuniré con mi partido. Anunciaremos en los próximos días la fecha en que renunciaremos a todas las asambleas", agregó protegido tras un cristal antibalas por la amenaza que anunció ayer el Gobierno de que se pudiese ser víctima de otro ataque terrorista como el que sufrió a principios de mes.

Khan, que acudió a la manifestación todavía en silla de ruedas, resultó herido el 3 de noviembre cuando recibió varios disparos de bala en la pierna mientras lideraba una gran marcha hacia la capital.

Actualmente, el PTI forma parte del Gobierno en las provincias de Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Azad Cachemira y Gilgit-Baltistan.

La decisión de Khan de retirarse de las asambleas provinciales se une al vacío que ha dejado el partido en el Parlamento desde el pasado abril, cuando renunció en masa a sus escaños el día que se votaba al sucesor de Khan como primer ministro, quien había sido depuesto mediante una moción de censura en su contra.

Khan también amenazó hoy al Gobierno con que podría haber sembrado el caos de haber querido entrar a Islamabad, a pesar de las estrictas medidas de seguridad que rodearon la capital desde la mañana para evitar la entrada de los seguidores del PTI.

“Ellos (el Gobierno) no puede permitirse la marcha de Islamabad... no pueden impedir que millones de personas ingresen a Islamabad. Podríamos haber creado una situación similar a la de Sri Lanka", sostuvo.

Y es que los planes iniciales de Khan con su gran marcha preveían culminarla con una gran manifestación en la capital para exigir el anticipo de las elecciones generales, pero finalmente el Gobierno prohibió su entrada, por lo que se concentraron en la aledaña Rawalpindi.

SEVERAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Ante la gran manifestación convocada para hoy, las autoridades cortaron las carreteras que separaban ambas ciudades, sellaron la zona roja de la capital donde se ubican las misiones extranjeras, y desplegaron miles de efectivos alrededor de Islamabad para impedir el posible ingreso de los manifestantes.

Sin embargo, lejos de intentar entrar los seguidores de Khan se mantuvieron en Rawalpindi, donde algunos amenazaron con manifestarse por el tiempo que su líder les pida.

"Me tomó tres días desde Karachi hasta Rawalpindi, donde me quedaré todo el tiempo que nos pida Imran Khan. Si él puede recibir balas por nosotros, ¿por qué no podemos venir de áreas distantes como Karachi? Nuestra sangre es para Khan ahora", dijo a Efe uno de los manifestantes, Abdul Waheed.

Por último, Khan volvió a hablar hoy de la conspiración extranjera que según él estuvo detrás de su destitución como primer ministro.

El exmandatario culpa al Ejército de participar en lo que él llama operación de cambio de régimen, que según él fue ejecutada por sus rivales pero tramada por Estados Unidos.EFE

