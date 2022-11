José Alberto "El canario" da últimos toques a disco en que participó Milanés

Nueva York, 26 nov. El salsero dominicano José Alberto "El canario" da los últimos toques a un disco de boleros clásicos que grabó a dúo con varios artistas, entre ellos el cubano Pablo Milanés, que murió esta semana tras perder su batalla contra el cáncer.

"Terminamos el disco de boleros, al que damos los últimos toques de masterización, y (estoy) lamentando esta pérdida de Pablo Milanés, que grabó un tema conmigo y yo grabé uno con él en un disco de salsa que estaba haciendo, que creo terminó", comentó a EFE el cantante.

Explicó que son boleros clásicos que rescató de los años 50 y 60 que canta a dueto con Pablo Milanés, Jorge Celedón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Charlie Aponte, Milly Quezada, Sergio Vargas y Alexander Abreu.

Los boleros fueron interpretados originalmente por los cubanos Benny Moré, Rolando Laserie y Vicentico Valdés y los puertorriqueños Daniel Santos y Bobby Capó, entre otros.

"Son clásicos, un disco fenomenal", aseguró "El canario", que interpretó "En el tronco de un árbol" junto a Milanés, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, pero también recordado por sus interpretaciones de boleros, género al que dedicó varios discos.

Al intérprete dominicano, que creció en Puerto Rico, le preocupa que las nuevas generaciones no conozcan la tradición del bolero, tan arraigada en muchos países latinoamericanos.

"Me preocupo porque nuestras tradiciones poco a poco se van desapareciendo y yo no quisiera, trato de inyectar lo máximo a nuestra nueva generación para que sigan escuchando, para que sigan apoyando nuestras raíces, para que no se pierdan", comentó además a Efe.

Indicó que aún no tiene fecha para lanzar el álbum, un proyecto que considera muy especial.

"No hay fecha porque queremos hacer una preparación muy especial porque es un disco tan especial que llenará muchos espacios, muchas expectativas, bien logrado, que tiene las de ganar por todos los lados", aseguró.

El salsero lamenta no haber conocido personalmente a Milanés, que murió a los 79 años, ya que la participación de cada uno en el tema que grabaron juntos se hizo por separado. Se mantuvieron comunicados para este proyecto a través de llamadas y correos.

Recordó que cuando supo de su muerte, ocurrida el pasado 22 de noviembre en España, "El canario" se comunicó con un representante de Milanés para confirmar la noticia.

El salsero, que dice que a los Reyes Magos solo pide salud para él y sus seres queridos, tendrá varias presentaciones antes de que culmine 2022 y comenzará el nuevo año visitando varios países latinoamericanos y entre mayo y julio una gira europea. EFE

rh/rrt