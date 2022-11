Hazard: “Estoy muy bien, me apetece jugar”

Doha, 26 nov. Eden Hazard, capitán de la selección belga, contestó a EFE, en la rueda de prensa previa al partido contra Marruecos de este domingo (16:00 hora local, -3 GMT), que se encuentra “muy bien” tras haber jugado 62 minutos en el primer partido a la vez que comentó que, a pesar de las faltas recibidas, “los fisios y los médicos” le “ayudan a estar listo”.

“Estoy muy bien. He jugado 62 minutos buenos, pero creo que podemos hacerlo mejor como equipo. Los fisios y todos los médicos me ayudan para estar listo para el próximo partido”, respondió a EFE.

“La recuperación va muy bien. No hay ningún problema con eso. Durante esos 62 minutos me sentí muy bien y me he recuperado muy bien. Me siento bien y me apetece jugar; eso es lo más importante para mí”, completó.

Hazard que se encuentra en el segundo escalón en cuanto a faltas recibidas en este mundial (4) por detrás de las nueve que sufrió Neymar.

“Siempre he dicho que si hay una falta significa que tengo el balón, así que eso es algo bueno. Es parte de mi juego. Me siento mejor jugador con el balón, como Neymar, Vinicius… recibimos muchas faltas y tenemos que vivir con ello. Es parte del juego. Solo espero que los rivales reciban amarilla más a menudo para parar esas faltas, pero es parte del juego. Si no quieres recibir faltas, no tengas el balón”, dijo.

El capitán de Bélgica contestó a cómo gestiona las críticas, tras años en los que era indiscutible.

“Cuando empecé en Bélgica tampoco lo hice muy bien. No me molestan las críticas, la gente habla y es parte del fútbol. Yo me centro en el terreno de juego. Siempre habrá críticas. Lo que hago es que me intento centrar en lo que hago en el campo para ayudar a mi equipo y lo daré siempre todo”, valoró.

“Las lesiones forman parte del pasado. Solo quiero disfrutar en el campo. Hace dos años fue un periodo complicado para mí. Ahora estoy bien y quiero demostrar que soy un buen jugador. Cuanto más juegue seguido, mejor seré. Eso es así", amplió.

Hazard ponderó al próximo rival de Bélgica, a la vez que reconoció que les faltó soltura en su estreno contra Canadá.

“Contra Croacia podían haber incluso ganado ese partido. Jugaron bien. Es muy buen equipo, con jugadores que pueden marcar la diferencia. Nos tenemos que preparar muy bien. Queremos estar listos desde el inicio para marcar pronto”, declaró.

“El primer partido no supimos bien cómo gestionarlo, como hace cuatro años contra Panamá. Siempre es difícil jugar el primer partido del Mundial. Quizá tenemos menos descaro. No estoy preocupado, tengo confianza en lo que hacemos. Tenemos grandes jugadores con la pelota y hay que saber encontrar al jugador libre. Tengo confianza”, reconoció.

Hazard reconoció que el mejor momento de la actual generación belga fue en Rusia 2018, donde acabaron terceros.

“Teníamos más posibilidades de ganar hace cuatro años. Seguimos teniendo calidad suficiente para ganar el Mundial, como el mejor portero del mundo, el mejor centrocampista del mundo, buenos delanteros… un grupo muy completo. Tenemos la mentalidad de ganar; si creemos que podemos ganar, lo podemos hacer. Si juego bien, será más fácil que ganemos el Mundial; ahora me toca marcar la diferencia, marcar goles y disfrutar”, comentó.

Además, el capitán de Bélgica negó que, como se comentó en redes sociales tras el partido amistoso frente a Egipto, no esté en el peso adecuado.

“No. Esto no es cierto. Siempre he tenido el mismo peso, no tengo nada que decir sobre eso. Trabajo para estar listo, y eso es lo más importante para mí”, dijo.