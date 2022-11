Endo: "Costa Rica tiene a Navas y una defensa muy sólida"

Doha, 26 nov. Wataru Endo, centrocampista de Japón, afirmó este sábado en rueda de prensa que Costa Rica, su segundo rival en el Mundial de Catar, tiene dos puntos fuertes: su portero, Keylor Navas, y su defensa, que en su encuentro inaugural frente a España encajó siete goles (7-0).

El jugador del Stuttgart no quiso confiarse en la víspera de un duelo que puede ser crucial para su selección, que con una victoria ante Costa Rica se clasificará para los octavos de final del torneo. Pese a la goleada que recibieron los 'ticos' en su estreno, dejó claro que los hombres dirigidos por Luis Fernando Suárez tendrán sus armas para sumar tres puntos.

"Será un partido crucial e importantísimo. Para nosotros y para Costa Rica. Costa Rica hasta ahora ha llegado hasta los cuartos de final en los Mundiales previos. Tenemos que estar preparados, va a ser un partido duro. Vamos a darlo todo en el terreno de juego. Así vamos a salir. Pondremos toda la carne en el asador. Hemos estado trabajando muy duro y vamos a pensar en la próxima victoria. En eso tenemos que centrarnos", indicó.

"Tienen a Keylor Navas y sabemos que Costa Rica tiene una defensa muy sólida. Son una buena selección. Además, hay varios jugadores, que si los nombro, a lo mejor enseño mis cartas. Me lo voy a guardar. Vamos a ir a cosechar la victoria. Sabemos que está Navas e intentaremos jugar nuestro mejor partido para vencer a Costa Rica", agregó.

Preguntado por el duro calendario de partidos consecutivos que tiene que afrontar cada selección, Endo no se quejó y resaltó que para él jugar un Mundial "es un sueño" que tiene "desde muy pequeño". Por eso, resaltó, hará "todo lo posible" por jugar bien y conseguir el mejor resultado en cada partido.

Endo acabó el choque ante Alemania con un golpe e informó de que se encuentra en buen estado: "No hay que preocuparse. He estado descansando después del partido y personalmente estoy en buena forma. Estoy listo".

Finalmente, habló sobre su situación personal en la selección japonesa: "Me he unido recientemente al equipo. En los últimos cuatro años, me ha costado mucho. Como dice el seleccionador, cada uno de nosotros trata de dar el máximo. Como resultado, cada uno de nosotros crece. Recuerdo el último partido de Alemania. Tenemos que jugar así. Sabíamos que teníamos que demostrar todo el potencia y ante esta situación, tenemos que demostrar que podemos seguir haciendo lo que conseguimos ante Alemania (Japón ganó 1-2)". EFE

.../jad