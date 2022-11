Natalia Arriaga

Málaga, 26 nov. Australia tiene ganas de reivindicar su historia como potencia de la Copa Davis y lo hará este domingo en la final de Málaga, la primera que disputa desde aquel título que ganó en 2003, inolvidable para los vencedores pero también para el equipo perdedor, España.

Desde la presentación de los equipos, en la que sonó el Himno de Riego en lugar del himno constitucional español, hasta el 6-0 que Juan Carlos Ferrero encajó en el quinto set del último partido o el 'bye, bye Álex' que el público dedicó a Corretja, la eliminatoria fue una carrera de obstáculos para el equipo que capitaneaba Jordi Arrese.

En cambio, para los australianos la victoria tuvo un tono épico gracias al punto definitivo que logró Mark Philippoussis con un hombro casi roto. En aquel equipo jugó y ganó el actual capitán de la selección 'aussie', Lleyton Hewitt, que ahora puede ganarla de nuevo como director de orquesta.

La tensión que se vivió en aquella final tenía sus antecedentes en la disputada tres años antes con los mismos protagonistas en Barcelona y que supuso el primer título para España.

En vísperas del enfrentamiento de 2003 en Melboure, Hewitt calentó el ambiente recordando que el público español del 2000 fue el peor que había tenido nunca y que llegó a lanzar objetos a la pista. Y culpó de falta de deportividad al entonces capitán, Javier Duarte, y al jugador Àlex Corretja.

Mark Woodforde se unió al coro y pidió a sus compañeros que castigasen a España con un rotundo 5-0. El equipo australiano llevaba 17 años sin ganar la final en casa.

El 28 de noviembre, durante la presentación de los equipos en Melbourne Park, un trompetista comenzó a entonar para España el Himno de Riego, las notas que nacieron en 1820 para propagar la causa liberal que defendía el general Rafael del Riego y que en 1931 se convirtieron en el himno oficial de la República.

Juan Antonio Gómez Angulo, secretario de Estado para el Deporte, se levantó de su asiento en la grada y comenzó a gritar a los jugadores: "¡No empecéis a jugar, me hago responsable de la situación!".

"La delegación española ha sido objeto de una ofensa y también la nación española. La protesta irá más allá de lo que es la competición deportiva y exigiremos a la Federación Internacional que abra una investigación oficial para saber como se ha llegado a esta situación, una ofensa intolerable en una final de tanta trascendencia deportiva", declaró luego el responsable del deporte español.

Tras pedir disculpas por los altavoces de la pista, la organización acertó con el himno correcto y Lleyton Hewitt y Juan Carlos Ferrero comenzaron a jugar.

Fueron tres horas y 50 minutos de partido que terminaron con la victoria del australiano por 3-6, 6-3, 3-6, 7-6 (0) y 6-2. Australia, 1 - España, 0.

El segundo punto, en cambio, se les escapó a los locales, con un Carlos Moyá inmenso y que, sobre la misma pista que había jugado la final del Abierto de Australia de 1997, venció a Mark Philippoussis por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (4) en tres horas y 14 minutos.

El capitán Arrese sabía que el dobles del día siguiente sería fundamental. Pero se perdió.

Todd Woodbridge, que se convirtió con 29 intervenciones en el jugador australiano que más había representado a su país, y su pareja Wayne Arthurs no tuvieron piedad con Àlex Corretja y Feliciano López, que cayeron por 6-3, 6-1 y 6-3 en solo 94 minutos.

Durante el encuentro, en recuerdo de la final de tres años atrás, el público coreó "Why, why, Corretja" y "Bye, bye Àlex" y adaptó el estribillo de 'Blame it on the Boogie' para cantar 'échale la culpa a Corretja".

En la jornada final, la delegación española tuvo conocimiento de la muerte en atentado terrorista en Irak de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Antes de los partidos se guardó un minuto de silencio en la Rod Laver Arena.

Philippoussis sacó fuerzas de donde las tuviera y, con el hombro lesionado y tras recibir asistencia médica en la cancha, salió vencedor de una luchas de 3 horas y 12 minutos ante Ferrero, 7-5, 6-3, 1-6, 2-6 y 6-0. El gigante de Melbourne daba la victoria a su país otra vez, como había sucedido en la final de 1999 contra Francia en Niza.

Australia tenía el 3-1 y la Copa Davis por vigésima octava edición. Desde entonces no ha vuelto a jugar una final. Volverá a hacerlo este domingo, no contra España pero en España, en la sede de Málaga donde, según el nuevo formato de la competición, este año y el próximo se juega una final a ocho.

Países Bajos, en cuartos de final, y Croacia, en semifinales, han sido sus víctimas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Su rival en la final saldrá del encuentro que juegan este sábado Canadá e Italia.

"Australia tiene una historia muy rica en esta competición", dijo Hewitt tras clasificarse, "y estoy loco por que estos chicos tengan la oportunidad de ganarla el domingo. Me encantaría que fuera en la Rod Laver Arena, que la jugasen allí ante 15.000 personas", añadió.

Alex de Miñaur, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Max Purcell y Matthew Ebden son sus fichas. "Ahora me sentaré ante el tablero para trazar un plan con el que ganar la final", señaló. EFE

nam/og