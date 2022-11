De Paul: “Ahora podemos empezar a disfrutar el Mundial”

Doha, 27 nov. Rodrigo De Paul, centrocampista de Argentina, reconoció que con la victoria frente a México (2-0) se quitaron un peso de encima y a partir de esta pueden “empezar a disfrutar el Mundial”, como no hicieron tras perder frente a Arabia Saudí (1-2) al darle “vueltas a la cabeza”.

“Fue alegría porque ahora podemos empezar a disfrutar el Mundial, que en estos tres días no lo hemos hecho. Estuvimos dándole vueltas a la cabeza y hoy lo levantamos, que no fue fácil”, dijo en zona mixta.

“Estaba siendo duro para nosotros por ese golpe que tuvimos, pero hoy el equipo lo hizo muy bien. Me da mucho orgullo el grupo, mucho placer pertenecer a este grupo de personas. Hoy se demostró que no somos once, somos 26”, completó.

“Felicidad. Hoy estuvimos todos juntos, que es el mensaje que intentamos dar y que predomine en esta Copa del Mundo. La mayoría de la gente estuvo con nosotros y los poquitos a los que esa media hora les hizo olvidarse de los tres años y medio que les hicimos disfrutar, ahora invitamos a que se suban de vuelta al barco”, añadió.

“El hincha está muy ilusionado y apoya; se siente muy identificado con nosotros. El día que nos tengamos que ir, que el hincha se siente y diga que no teníamos más. Nosotros nos vamos a vaciar para llegar lo más lejos posible, y eso el hincha lo ve. Que sigan confiando, venimos demostrando cuatro años que estamos capacitados para vestir esta camiseta”, aseguró.

Un De Paul que ponderó la forma en la que Argentina trabajó un partido en el que, consideró, México apostó por un fútbol más defensivo.

“Por lo que hemos hecho estos tres años y medio nos hemos ganado el respeto para que las selecciones nos jueguen de otra manera. Lo vimos con México, que con el ‘Tata’ predomina intentar tener el balón, llegar al área… y hoy fue todo lo contrario. Hicieron un partido bastante cerrado, pero tuvimos paciencia y sabiendo que tenemos a Leo, que siempre aparece”, declaró.

“No hice todavía un análisis. En el primer tiempo nos apresuramos con la pelota, particularmente yo. En el segundo tiempo tuvimos la paciencia que nos remarcó Leo y el técnico y eso nos llevó a meter a México en su área”, analizo.

“Hacía tiempo que no perdíamos, tuvimos un accidente en media hora que no podía generarnos dudas. México lo planteó para poder definir en el último partido, pero supimos gestionarlo”, insistió.

Además, el centrocampista valoró su actuación en el encuentro de forma positiva: “Me siento muy bien. Siempre se puede mejorar. Ojalá que este Mundial me lleve a más. Competir con los mejores te hace mejor”, dijo. EFE

