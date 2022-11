Carlos Moedas, alcalde de Lisboa: El tren a Madrid es esencial

Mar Marín

Lisboa, 26 nov. Concluye su primer año al frente de la alcaldía de Lisboa convencido de que la ciudad está al nivel de otras grandes capitales europeas, aunque Carlos Moedas reconoce asignaturas pendientes, como el aeropuerto y el tren a Madrid que, defiende en una entrevista con Efe, "es esencial".

Ingeniero, economista y excomisario europeo de Investigación, Moedas (Beja, 1970) arrebató la alcaldía a los socialistas contra todo pronóstico como candidato del conservador Partido Social Demócrata (PSD) en octubre de 2021.

En este año, dice, ha habido "medidas profundas que quedarán para siempre" en Lisboa, aunque ha sido "difícil" porque gobierna en minoría en la cámara municipal.

En el "debe" anota dos grandes infraestructuras que no dependen exclusivamente de Lisboa: el aeropuerto y el tren a Madrid. Y un "sueño" que no verá en su legislatura: Abrir la ciudad al río, enterrando el tren a Cascais que corre paralelo al Tajo.

En el "haber", su gran apuesta por el transporte público y el drenaje de la ciudad.

¿Cómo lograrlo en minoría? Con diálogo y consenso.

SIN DIÁLOGO NO HAY AVANCES

"Hay un trabajo político para crear consenso y no crear fricción". Con "fricciones", reconoce, "no podría haber hecho nada. No habría trabajado con los socialistas, con los comunistas, con quien sea".

Así, ha logrado transporte público gratuito para residentes menores de 23 años y mayores de 65 y avanza con otro de sus planes estrellas, gigantescos túneles de drenaje contra las inundaciones.

"Hay medidas que no pasan por cuestiones políticas" y "me he focalizado en lo que podía hacer" porque "mi trabajo es consensuar y no poner la ideología política en el medio", continúa.

La vocación de diálogo alcanza al primer ministro, el socialista António Costa, con quien "mantiene una relación de trabajo muy profunda" y "siempre con respeto", que no le impide criticar su estrategia de descentralización: "Nos da responsabilidades (a los municipios) pero no recursos".

"Yo quiero más descentralización, pero con dinero para poder hacerla", continúa Moedas que se declara "municipalista" y descarta para Portugal un modelo "regionalista" similar al español.

LISBOA-MADRID, UN TREN ESENCIAL

Superada la gran crisis que arrasó Portugal hace una década -y que Moedas conoce bien como mano derecha del exprimer ministro Pedro Passos Coelho durante la troika- el alcalde no ve razones para frenar un tren de alta velocidad Lisboa-Madrid.

"Para Lisboa, la conexión a Madrid es esencial", afirma en la conversación con Efe. "Queremos un futuro con menos carbono, una ciudad más sostenible" y "un tren rápido sería increíble en términos de descarbonización".

"El tren no solo es un medio muy cómodo, sino uno de los medios que menos contamina, tenemos que encontrar soluciones y esta conexión es una de las que tenemos que trabajar para Lisboa y Madrid", insiste.

La apuesta del alcalde contrasta con las reservas de Costa, cuyo plan ferroviario para 2050 -aún en borrador- conecta con Madrid vía Oporto y Salamanca.

ESPAÑA Y PORTUGAL, JUNTOS MÁS FUERTES

Esta "desconexión" entre Lisboa y Madrid no es comprensible para Moedas, que se crió en el Alentejo, muy cerca de la frontera española, y aboga por "muchas más conexiones".

Son dos países "que a lo mejor han vivido de espaldas durante mucho tiempo por razones históricas, pero que hoy tienen que estar juntos porque en Europa podemos ser mucho más fuertes si estamos juntos y si esta unidad es visible a nivel europeo", sostiene.

Pero su idea de aproximación tiene límites. "¿Iberolux? No, no, qué locura", responde sobre la propuesta del alcalde de Oporto, el independiente Rui Moreira, para seguir el modelo del Benelux y defender intereses ibéricos conjuntos en Bruselas.

LISBOA NO ES "EURODISNEY"

La vivienda es uno de los temas más complejos de su agenda. La gentrificación amenaza barrios históricos, como Alfama.

"No hay una respuesta única", opina. Las inversiones para alojamientos temporales han rehabilitado buena parte de los inmuebles del centro, pero "no se ha protegido a la gente".

"No puedes estar contra los privados", pero "tienes que poner barreras" y "traer a los vecinos de vuelta a los barrios", insiste.

Para lograrlo, impulsa programas de vivienda pública, cooperativas, rehabilitaciones y agiliza las licencias de obra.

El desafío es "conseguir que todos tengan sitio" porque "no puedes tener un ciudad, o al menos yo no quiero esa ciudad, que sea tipo Eurodisney".

UNICORNIOS FRENTE AL RIO

La Lisboa de Moedas no se amilana frente a Madrid, París o Roma. "Tiene una dinámica imparable", presume. Y lo justifica, en parte, por el espíritu de su "fábrica de Unicornios", un proyecto con ventajas para emprendedores.

En un año, ha atraído nueve unicornios de más de mil millones -resume el alcalde- y el objetivo es convertir Lisboa en un "centro magnético" para la innovación.

¿Por qué no podemos tener esa ambición?, se pregunta.EFE

