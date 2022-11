Belga Lukaku se recupera bien pero se perderá el choque con Marruecos, dice DT Martínez

Por Nick Said

RAYÁN, Qatar, 26 nov (Reuters) - El delantero Romelu Lukaku se está recuperando de su lesión, pero es poco probable que participe en el segundo partido de Bélgica en el Grupo F del Mundial el domingo, dijo el entrenador Roberto Martínez.

Lukaku ha jugado dos partidos con su club desde agosto debido a problemas en un muslo y los isquiotibiales, y Martínez se muestra cauto con un futbolista que es clave para las posibilidades de Bélgica de llegar lejos en Qatar.

"Romelu iba a estar disponible para el tercer partido (contra Croacia) y seguiremos con ello, pero (su recuperación) está adelantada respecto de donde debería estar", dijo Martínez a periodistas el sábado en rueda de prensa.

"Ha entrenado dos veces con el grupo y las señales son muy buenas. Tenemos que ver cómo reacciona hoy en el entrenamiento. No espero que participe (contra Marruecos), todavía no está al 100% en este momento", agregó.

El defensa Toby Alderweireld y el centrocampista Kevin De Bruyne fueron vistos en una acalorada discusión sobre cuándo jugar balones largos durante la deslucida victoria inicial de Bélgica 1-0 sobre Canadá, pero Martínez restó importancia a la disputa e insistió en que no hay ninguna desavenencia entre ambos.

"No hay que intentar crear un problema donde no lo hay", dijo. "Hay dos jugadores experimentados que han jugado más de 70 partidos juntos con la selección. Los dos son ganadores y tienen muchas ganas de rendir". (Reporte de Nick Said; Editado en español por Javier Leira)