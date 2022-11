Ucrania trata de restablecer el suministro eléctrico mientras Rusia ataca la red de energía

FOTO DE ARCHIVO. Un residente local se encuentra con una comida caliente gratuita cerca de un edificio residencial destruido por un ataque de misiles rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Vyshhorod, cerca de Kiev, Ucrania. 24 de noviembre de 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Por Pavel Polityuk y Tom Balmforth

KIEV, 25 nov (Reuters) - Gran parte de Ucrania sigue sin calefacción ni electricidad tras los ataques aéreos rusos más devastadores hasta la fecha contra su red energética y en Kiev se advirtió a los residentes que se prepararan para nuevos ataques y se aprovisionaran de agua, alimentos y ropa de abrigo.

Moscú reconoce haber atacado infraestructuras básicas, diciendo que su objetivo es reducir la capacidad de lucha de Ucrania y empujarla a negociar. Kiev dice que esos ataques son un crimen de guerra.

"Juntos hemos soportado nueve meses de guerra a gran escala y Rusia no ha encontrado la manera de doblegarnos, ni la encontrará", dijo el presidente, Volodímir Zelenski, en un discurso por vídeo en la noche el jueves.

Zelenski también acusó a Rusia de bombardear incesantemente Jersón, la ciudad del sur de Ucrania que abandonó a principios de este mes. Siete personas murieron y 21 resultaron heridas en un ataque ruso el jueves, según las autoridades locales.

Vista desde el espacio, Ucrania se ha convertido en una mancha oscura en el planeta por la noche, mostraron las imágenes de satélite de la NASA.

Zelenski dijo que, si bien la electricidad, la calefacción, las comunicaciones y el agua se estaban restableciendo gradualmente, seguían existiendo problemas con el suministro de agua en 15 regiones.

Ukrenergo, que supervisa la red eléctrica nacional de Ucrania, dijo que el 50% de la demanda no estaba siendo satisfecha a partir de las 7 de la tarde, hora de Kiev (1700 GMT) del jueves.

En la capital, Kiev, una ciudad de tres millones de habitantes, el 60% de los residentes estaban sin electricidad en un contexto de temperaturas muy por debajo del punto de congelación, dijo el alcalde Vitaly Klitschko.

"Entendemos que ataques con misiles como éste podrían volver a ocurrir. Tenemos que estar preparados para cualquier acontecimiento", añadió, según el ayuntamiento de Kiev.

Las autoridades han habilitado "centros de invencibilidad", donde la gente puede cargar teléfonos, calentarse y recibir bebidas calientes.

"Es el segundo día que estamos sin electricidad y sin comida. Más de 60 niños están esperando comida y no podemos preparar nada a menos que se arregle la electricidad", dijo una mujer en uno de estos centros en Kiev.

El bombardeo ruso mató a 11 personas el jueves y apagó todas las centrales nucleares de Ucrania por primera vez en 40 años.

El jueves se cumplieron nueve meses desde que Moscú lanzó lo que llamó una "operación militar especial" para proteger a los rusoparlantes. Ucrania y Occidente dicen que la invasión es una guerra de agresión no provocada.

Desde principios de octubre, Rusia ha lanzado misiles aproximadamente una vez por semana en un intento de destruir la red eléctrica ucraniana.

Zelenski dijo al Financial Times que los ataques de esta semana habían creado una situación que no se veía desde hace 80 ó 90 años: "un país del continente europeo en el que no había luz en absoluto".

El ministro de Asuntos Exteriores británico, James Cleverly, visitó Ucrania y prometió millones de libras en concepto de apoyo adicional para garantizar que el país cuente con la ayuda necesaria durante el invierno, dijo su oficina el viernes.

Cleverly, que se reunirá con Zelenski durante el viaje, condenó a Rusia por sus "brutales ataques" contra la población civil, los hospitales y las infraestructuras energéticas.

Responsables ucranianos dijeron que un reactor de una planta nuclear, Jmelnitski, había sido reconectado a la red a última hora del jueves.

La vasta planta de Zaporiyia, en territorio controlado por Rusia, fue reconectada a primera hora del jueves, dijo la compañía ucraniana de energía nuclear Energoatom.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que era culpa de Kiev que los ucranianos estaban sufriendo porque se negaba a ceder a las demandas de Moscú, que no detalló. Ucrania dice que sólo dejará de luchar cuando todas los militares rusos se hayan ido.

Los responsables de la industria nuclear afirman que las interrupciones en el suministro eléctrico pueden alterar los sistemas de refrigeración y provocar una catástrofe atómica.

MILES DE DESAPARECIDOS

Más de 15.000 personas han desaparecido durante la guerra en Ucrania, dijo un responsable de la oficina de Kiev de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés), con sede en La Haya.

El director del programa para Europa de la ICMP, Matthew Holliday, dijo que no estaba claro cuántas personas habían sido trasladadas a la fuerza, estaban detenidas en Rusia, estaban vivas y separadas de sus familiares o habían muerto y habían sido enterradas en tumbas improvisadas.

En Kiev, los miembros del Teatro Académico Nacional de Opereta de Kiev despidieron con lágrimas al bailarín de ballet Vadym Khlupianets, de 26 años, que murió luchando contra las tropas rusas.

Moscú ha pasado a la táctica de golpear las infraestructuras ucranianas, a pesar de que Kiev ha infligido derrotas en el campo de batalla a los soldados rusos desde septiembre.

El primer invierno de la guerra pondrá a prueba si Ucrania puede seguir adelante con su campaña de reconquista de territorio o si los comandantes rusos pueden detener el impulso de Kiev.

Zelenski dijo que en algunas zonas las tropas ucranianas se estaban preparando para avanzar, pero no dio detalles.

Al haberse retirado, Rusia tiene una línea mucho más corta que defender para mantener las tierras ocupadas, con más de un tercio del frente ahora bloqueado por el río Dniéper.

Rusia ha llevado a cabo una ofensiva propia a lo largo de la línea del frente al oeste de la ciudad de Donetsk, en poder de las fuerzas prorrusas desde 2014. Ucrania dijo que los soldados rusos intentaron de nuevo avanzar hacia sus principales objetivos, Bajmut y Avdivka, con un éxito limitado.

Reuters no pudo verificar inmediatamente los relatos del campo de batalla.

(Información de Pavel Polityuk y Tom Balmforth; información adicional de Stefaniia Bern, Ronald Popeski y las redacciones de Reuters; escrito por Philippa Fletcher y Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)