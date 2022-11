Tesla retira autos en China por software y cinturones seguridad

(Bloomberg) -- Tesla Inc. está retirando casi 81.000 automóviles eléctricos en China, más de los que normalmente envía mensualmente desde su fábrica de Shanghái, debido a un problema de software y con el cinturón de seguridad.

El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos debe retirar 70.434 vehículos Model S, Model X y Model 3 importados, y 10.127 autos Model 3 fabricados en China, indicó el viernes la administración estatal de regulación del mercado de la nación en un comunicado.

Los retiros de los Model S y Model X requieren una reparación al software inalámbrico para solucionar un problema en el sistema de administración de la batería de los automóviles, que puede provocar una pérdida de energía, mientras que los Model 3 en cuestión tienen un defecto en el cinturón de seguridad.

Tesla pidió a los propietarios de automóviles Model 3 afectados que lleven sus vehículos para una revisión y mantenimiento si fuera necesario, al tiempo que instó a los conductores a ser “cautelosos” en la carretera.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos está pasando por un momento difícil en China, el mercado de automóviles más grande del mundo. Sus entregas cayeron el mes pasado a 71.704, desde un récord de 83.135 en septiembre, lo que evidencia el reciente recorte de precios del fabricante de automóviles para impulsar la demanda.

Tesla también está cambiando su enfoque de marketing en China debido a que una feroz competencia de rivales nacionales como BYD Co. y las ventas desiguales ponen en riesgo sus planes de crecimiento en lo que también es el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo.

Aunque Tesla actualizó recientemente su fábrica de Shanghái para duplicar la capacidad a alrededor de 1 millón de automóviles al año, los tiempos de espera se han reducido a tan solo una semana, en comparación con las 22 semanas a principios de este año, una señal de que la compañía está teniendo dificultades para impulsar las ventas para alcanzar esas ambiciones.

La compañía de Elon Musk también está sufriendo varias controversias sobre la seguridad de los productos en China luego de un reciente accidente en el sureste del país que cobró la vida a dos personas.

Si bien Tesla dijo este mes que ayudaría en una investigación policial sobre el accidente fatal que involucró a un Model Y deportivo y proporcionó datos tomados del automóvil que no mostraban pruebas de que se hubiera accionado el pedal del freno, el conductor y su familia insistieron en que el accidente debe haber sido causado por un problema técnico.

El retiro del viernes tampoco es el primero para Tesla en China, aunque su escala es menor que las anteriores.

En junio del año pasado, Tesla tuvo que hacer un arreglo de software a más de 285.000 automóviles, o la mayoría de los vehículos que había entregado allí en los últimos años, para abordar un problema de seguridad identificado por el regulador del país.

China es el mercado más importante de Tesla después Estados Unidos. Los Model Y y Model 3 fabricados en su fábrica en las afueras de Shanghái abastecen el mercado local y también se exportan a otras partes de Asia y Europa.

