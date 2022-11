Stoichkov: "Messi se merece el Mundial"

Doha, 25 nov. El búlgaro Hristo Stoichkov que fuera jugador del Barcelona, destacó el nivel de juego realizado por España ante Costa Rica y la relevancia de Leo Messi que por su trayectoria y lo que supone en el fútbol "merece un Mundial".

"Messi merece el Mundial por todo lo que ha hecho en el fútbol pero no depende solo de él. Hay otros equipos. Si Argentina se recupera del golpe tan duro que sufrió ante Arabia, puede lograrlo. Tiene dos partidos por delante y si el equipo vuelve a jugar como lo hizo en los partidos previos, especialmente contra Italia, tiene mucho que decir", apuntó.

Stoichkov acudió al homenaje a Maradona. La Conmebol puso en escena un acto en honor a la leyenda del fútbol argentino y el búlgaro no faltó al "Espacio Conmebol", lugar establecido en Doha.

"Argentina tiene mucha calidad pero también un par de bajas importantes. Sobre todo la de Giovani Lo Celso en el centro del campo. Ojalá que los que le sustituyan rindan al nivel", recordó.

"Messi es fantástico, no hay ninguna duda. El hecho de que le critiquen no es nada nuevo. A mí me criticaron durante veinte años. Lo llevo viendo toda la vida", añadió.

Para el exjugador del Barcelona, España es una de las favoritas. "Es una candidata siempre porque tiene grandes jugadores y un gran entrenador. Está trabajando muy bien". EFE

