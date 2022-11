Se prevé un aumento de reclamos de seguros crediticios en 2023

(Bloomberg) -- Un aspecto clave del mercado de seguros es el aumento de los reclamos a medida que las empresas de todo el mundo enfrentan dificultades debido a la inflación y el aumento de las tasas de interés.

El número de solicitudes vinculadas a seguros de crédito comercial, que compensa a un proveedor en caso de que sus clientes dejen de pagar, todavía es manejable por debajo del 30% (más bajo que los niveles anteriores a covid-19), pero se espera que aumente aún más el próximo año, especialmente en Europa, donde el choque energético ha tenido un impacto más amplio, dijo Carine Pichon, director ejecutivo de Coface SA, una aseguradora de crédito francesa.

“Vemos venir más nubes, pero es difícil predecir cómo será el próximo año”, dijo.

Coface, Allianz Trade y Atradius NV controlan el mercado de seguros de crédito comercial. Parte de su trabajo es asignar perfiles de riesgo a las empresas, de modo que los proveedores puedan evaluar cuántos negocios hacer con un cliente y si se deben cambiar las condiciones de pago. A menudo, los prestamistas de un proveedor insistirán en en que tenga un seguro antes de proporcionarle líneas de crédito.

Según un informe de octubre de los economistas de Allianz, la mitad de los países que analizan han registrado aumentos de dos dígitos en la insolvencia empresarial en la primera mitad de 2022, y las pequeñas y medianas empresas de Europa occidental representan dos tercios del incremento. El próximo año será más difícil debido al impacto de la crisis energética, las altas tasas de interés y el mayor pago salarial, dijeron.

Al mismo tiempo, parte del aumento de los reclamos de este año se debe a que la actividad económica volvió a la normalidad tras la pandemia, según Pichon. Un repunte después de dos años de cifras de insolvencia muy bajas está jugando un papel, escribieron los economistas de Allianz, después de que los Gobiernos dificultaron obligar a las empresas a declararse en insolvencia y proporcionaron mucha liquidez.

“No esperamos una crisis global así como ocurrió con Lehman”, dijo por teléfono Dirk Hagener, director del grupo de marketing y comunicación de Atradius. “Podemos reducir nuestro riesgo paso a paso con la ayuda de nuestros clientes. Como no esperamos un choque, creemos que podemos manejar el ciclo como siempre”.

En un acuerdo crediticio comercial típico, un proveedor, por ejemplo en la industria minorista con mucha exposición a una o dos tiendas, querrá obtener un seguro de crédito en caso de que esos clientes no realicen los pagos. Las aseguradoras de crédito luego harían el pago al proveedor y reclamarían los fondos al minorista que no cumplió con sus obligaciones.

