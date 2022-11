Regulador de EE.UU. prohíbe venta de equipos de Huawei y ZTE

(Bloomberg) -- Los reguladores estadounidenses impusieron una prohibición a los equipos electrónicos de Huawei Technologies Co. y ZTE Corp., continuando un esfuerzo de años para limitar el alcance de las empresas de telecomunicaciones chinas en las redes estadounidenses.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), en una orden emitida el viernes, también nombró a los proveedores de cámaras conectadas Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. y Dahua Technology Co., así como al fabricante de radios bidireccionales Hytera Communications Corp.

“La FCC se compromete a proteger nuestra seguridad nacional garantizando que no se autorice el uso de equipos de comunicaciones no confiables dentro de nuestras fronteras, y continuaremos con esta labor”, dijo la presidenta de la entidad, Jessica Rosenworcel, en un comunicado de prensa. “Estas nuevas reglas son una parte importante de nuestras acciones en curso para proteger al pueblo estadounidense de las amenazas a la seguridad nacional relacionadas con las telecomunicaciones”.

En una votación de 4-0, la FCC concluyó que los productos representan un riesgo para la seguridad de los datos. Los esfuerzos realizados en el pasado para frenar el acceso chino incluyen controles de exportación para prohibir equipos y software clave y sofisticados. Recientemente, los funcionarios estadounidenses han estudiado restricciones a TikTok por temor a que las autoridades chinas puedan acceder a los datos de los usuarios estadounidenses a través de la aplicación para compartir vídeos.

En 2018, el Congreso aprobó impedir que las agencias federales compren equipos de las cinco empresas nombradas por la FCC. La agencia dijo anteriormente que las empresas no son elegibles para recibir subsidios federales, y también prohibió a las compañías telefónicas chinas hacer negocios en Estados Unidos.

La orden dada a conocer el viernes era necesaria en virtud de un proyecto de ley que el presidente Biden firmó en noviembre de 2021, dijo la agencia.

Nota Original:FCC Bans Huawei, ZTE Telecom Equipment From Sale in US (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.