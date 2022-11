Presidente Perú pierde a otro primer ministro en medio de impás

(Bloomberg) -- El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que renovará el gabinete después de aceptar la renuncia de su primer ministro más reciente, en una señal del impás político cada vez más profundo en el país.

El primer ministro Aníbal Torres renunció después de que el Congreso, liderado por la oposición, rechazara el jueves un voto de confianza que él presentó, argumentando que interfería con las facultades del organismo. Torres dijo que el objetivo de la votación era disciplinar a la Cámara, ya que una confrontación con el Gobierno había llegado a un punto de quiebre.

Castillo, en un extenso hilo de Twitter, denunció lo que calificó como “rechazo de plano” del Congreso, agradeció al primer ministro por su trabajo y dijo que nombrará un nuevo gabinete.

El drama llega días después de que un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitara Perú para evaluar la crisis política. El mes pasado, Fitch Ratings rebajó la perspectiva de calificación crediticia de Perú de estable a negativa debido a la constante agitación política. Fitch mencionó dos intentos fallidos de destitución, una alta rotación del gabinete y una serie de investigaciones de corrupción por socavar la “eficacia del Gobierno”.

