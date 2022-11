Pedri pide el Mundial como deseo al soplar las velas de cumpleaños

Doha, 25 nov. Pedri González fue el protagonista de la cena de la selección española, con todos los internacionales concentrados de nuevo en la Universidad de Catar tras disfrutar de un viernes libre, sorprendido con una tarta por su 20 cumpleaños y una petición, la conquista del Mundial, que no desveló para que se haga realidad.

"Es una pasada, no me imagino mejor escenario que pasar mi cumpleaños concentrado con todos aquí", aseguró Pedri a los medios de la Federación tras pasar el día con sus compañeros.

"No he podido ver a mi familia pero sé que están orgullosos de mí y espero darles mucha felicidad", añadió el centrocampista que aún no ha recibido la visita de sus padres y su hermano en Doha.

Pedri no desveló lo que pidió al soplar las velas, con timidez al ser el centro de atención con todos sus compañeros entonando con palmas el cumpleaños feliz. Aunque lo ocultó, para que se cumpla, todos bromearon con la conquista del Mundial de Qatar 2022. "Me lo guardo para mí porque si no, no se cumple". EFE

