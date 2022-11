Musk: Twitter relanzará servicio verificación la próxima semana

(Bloomberg) -- Elon Musk dijo que Twitter Inc. lanzará su nuevo servicio de verificación (Verified) el próximo viernes, luego de una serie de retrasos y percances debido a cuentas falsas.

Twitter había suspendido el programa de suscripción de US$8 para combatir un problema creciente de usuarios que se hacen pasar por grandes marcas.

El servicio Verified es el intento de Musk por distinguir entre las diferentes clases de usuarios y generar los ingresos que tanto necesita.

Las empresas ahora tendrán un símbolo de verificación dorado, protegiéndolas de las cuentas con marcas de verificación azules.

Durante el lanzamiento inicial, una cuenta que afirmaba ser Nintendo Inc. publicó una imagen de Super Mario enseñando el dedo, y otra que se hacía pasar por el gigante farmacéutico Eli Lilly & Co. tuiteó que la insulina ahora era gratis, lo que obligó a la compañía a publicar una disculpa. Una supuesta cuenta de Tesla Inc. bromeó sobre el historial de seguridad del fabricante automotor.

Las marcas de verificación grises serán para las cuentas de Gobierno. Musk no especificó si esto se refería a legisladores o si se refería solo con cuentas gubernamentales oficiales como @GOVUK o @CIA. Particulares que paguen por Twitter Verified obtendrán marcas de verificación azules.

Todas las cuentas verificadas serán autenticadas de manera manual, un proceso que puede ser más complicado ya que Twitter perdió más de la mitad de su fuerza laboral después de que Musk redujo su nómina.

Nota Original:Musk Says Twitter Will Relaunch Verified Service Next Week

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.