Mujeres hondureñas exigen no más violencia contra ellas y Justicia

Tegucigalpa, 25 nov. Centenares de mujeres hondureñas conmemoraron este viernes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con plantones frente al Ministerio Público y el Parlamento, en Tegucigalpa, para exigir "no más violencia" contra ellas y "Justicia".

A los plantones llegaron mujeres de diversas organizaciones y regiones, entre ellas campesinas de la etnia lenca, del oeste del país, muchas incluso con niñas y niños de corta edad.

"No más violencia contra las mujeres campesinas. Exigimos nuestro derecho a la tierra y a los recursos" y "El siglo de las mujeres es aquí y ahora", se leía en las camisetas de varias de ellas.

Otras portaban pancartas y cruces negras, o adornadas con flores, para honrar la memoria de muchas mujeres asesinadas en Honduras en los últimos años, como la ambientalista lenca Berta Cáceres, en marzo de 2016, entre otras, y de las que llevaron fotografías.

Frente al Ministerio Público colocaron flores, cruces, velas y fotografías de Berta Cáceres y otras hondureñas asesinadas.

En otra pancarta se leía "Diputadas y diputados, legislen en defensa de la dignidad humana y la Justicia. Aprueben la ley integral contra las violencias hacia las mujeres".

Nora Miselem, exdirectiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en Tegucigalpa, dijo a EFE que hoy "es un día de conmemoración por el asesinato de tres grandes mujeres en República Dominicana que lucharon contra la dictadura y el asesino de Rafael Leónidas Trujillo, precisamente un 25 de noviembre de 1960".

Agregó que el movimiento social de la mujer "está muy fuerte", con acciones "muy propositivas" y que ahora, aunque hay altos índices de violencia contra las mujeres, están "en mejores condiciones, con una mujer presidenta (Xiomara Castro) que escucha, que se compromete".

"No es una lucha fácil, ni lo ha sido nunca. El trabajo, el aporte de las mujeres sigue siendo invisivilizado, aunque seguimos con una participación grande en el desarrollo. Las mujeres aportan mucho al desarrollo del país y precisamente de manera general con un trabajo no remunerable", enfatizó Miselem indicó que a las mujeres nadie les paga por trabajar por la paz, por reivindicar sus derechos humanos elementales, y que en el país hay mucho feminicidios que en su mayoría no son judicializados, aunque "que sean judicializados no significa que se hace Justicia".

"De ahí la importancia en este momento de tener una Corte Suprema de Justicia que genere mejores condiciones para lograr el avance de las mujeres", añadió.

En su opinión, las mujeres pudieron haber hecho muchas leyes contra la violencia hacia ellas, pero la Justicia no ha sido efectiva "porque no hemos vivido en un estado de derecho".

"Creo que a eso aspiramos, las mujeres han hecho y siguen haciendo propuestas para una vida más justa, para una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. No es una lucha, simplemente buscar la equidad, la paz", acotó.