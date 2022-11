JPMorgan prevé alza demanda bonos globales de US$1.000M en 2023

(Bloomberg) -- Lo peor pronto puede quedar atrás para los bonos globales, dado que la oferta se contraerá más rápido que la demanda, según JPMorgan Chase & Co.

El catalizador clave será una reducción estimada de US$1,6 billones en la oferta global de bonos, lo que superaría un deterioro estimado de alrededor de US$700.000 millones en la demanda, escribieron el jueves en Londres estrategas liderados por Nikolaos Panigirtzoglou, en una nota de investigación. Esa disminución de la demanda será una mejora importante con respecto a la caída de US$5,9 billones del año pasado, dijeron.

Los bonos se desplomaron en todo el mundo en 2022, lo que condujo al primer mercado bajista en una generación, ya que las alzas de tasas de interés de los bancos centrales impulsaron los rendimientos y la volatilidad. La deuda mundial ha caído un 16% este año, encaminándose a su primera baja anual consecutiva desde al menos 1990, según un índice de Bloomberg. Aun así, el indicador ha subido más del 5% en noviembre en medio del atractivo de mayores rendimientos y la perspectiva de un ajuste monetario más lento de la Reserva Federal.

“Después de un deterioro sin precedentes este año, esperamos que mejore el equilibrio entre la oferta y la demanda de bonos”, escribieron los estrategas de JPMorgan. “Con la atención de los analistas en las perspectivas para 2023, existe un consenso emergente de que el debilitamiento del crecimiento y la disminución de la inflación deberían contribuir a la disminución de los rendimientos de los bonos”.

Menores existencias

Es probable que los bancos centrales vendan más de sus reservas de deuda a través de un ajuste cuantitativo el próximo año, mientras que también se espera que los bancos comerciales sigan recortando sus tenencias, según el equipo de JPMorgan. Mientras tanto, es probable que aumente la demanda de los administradores de reservas extranjeras, los fondos de pensiones y los inversionistas minoristas; y los dos últimos se ven atraídos por mayores rendimientos, escribieron.

Es probable que el aumento de la demanda neta el próximo año reduzca el rendimiento del índice de bonos Bloomberg Global Aggregate en unos 40 puntos básicos, dijeron los estrategas. El rendimiento está actualmente en 3,52%.

