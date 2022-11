Doha, 25 nov. El presidente de la FIFA Gianni Infantino, propondrá un 'Día de Maradona' en cada Campeonato del Mundo, en honor al futbolista de Argentina que fue homenajeado este viernes, en el Espacio de la Conmebol de Doha, en el segundo aniversario de su muerte.

"Quisiera que en cada Mundial, desde ahora, haya un día en el que recordemos a Diego Armando Maradona", anunció el presidente de la FIFA que asistió al acto de recuerdo del fallecimiento del astro argentino.

"Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo", desveló Infantino. "Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo", añadió.