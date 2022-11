Havertz: El 7-0 impresiona, pero no nos vamos a esconder contra España

Doha, 25 nov. Kai Havertz, delantero de Alemania, próximo rival de España en el grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, declaró este jueves en Al Shamal que "el 7-0 logrado por" el equipo de Luis Enrique en su debut ante Costa Rica "impresiona, pero" que "no" se van "a esconder" en el partido contra la 'Roja' del próximo domingo.

"El 7-0 es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar el domingo", comentó Havertz durante la rueda de prensa virtual desde Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano, que se vio sorprendido en su primer partido por Japón, que la derrotó por 2-1.

Acerca de las críticas contra otros compañeros no señalados nominalmente, pero ejercidas en público, por Ilkay Gündogan y el portero y capitán, Manuel Neuer, Havertz, de 23 años, les restó importancia.

"Yo creo que fueron críticas constructivas, aunque siempre hay cosas que se sacan de contexto. La gente llega triste y enfadada al vestuario después de perder un partido así. Que Ilkay Gündogan haya dicho que hubo gente que no quería tener el balón o que no se ofrecía creo que es una crítica buena para el equipo. Si es pública o no, tampoco hay que darle tanta importancia", dijo.

"Nadie se ha enfadado con nadie. Hemos tenido varias reuniones internas, hemos hablado las cosas. Y sabemos lo que hemos hecho mal. Ahora tenemos que seguir hacia adelante y dar el cien por cien en el partido del domingo contra España", comentó el delantero del Chelsea inglés este viernes en Al Shamal. EFE

