Gvardiol: "No es cuestión de un solo jugador, es un tema de equipo"

Doha, 25 nov. El defensa Josko Gvardiol reclamó recuperar el nivel habitual del equipo de Croacia para mantener opciones de clasificación después de un inicio gris ante Marruecos, que terminó en empate, y del que hizo responsable a todo el equipo "no solo a un jugador".

"Marruecos jugó bien, se defendió muy bien. No podemos culpar a un jugador concreto de no haber ganado, de tener fallo. Lo que habitualmente hacemos no lo hicimos bien. todo el equipo debió jugar mucho mejor", analizó el central del Leipzig.

Josko Gvardiol reconoció que la circulación de balón contra Marruecos fue lenta. "Tiene que ser más rápida y los centrales tenemos que entrar en el partido con el balón", reclamó. "Deberíamos haber asumido más responsabilidad en ataque. Pero creo que el próximo partido todo irá mejor", indicó.

Croacia se enfrenta a Canadá, liderada por Alphonso Davies. "Su fuerte es la velocidad. Es muy bueno en eso y tenemos que estar preparados para frenarle. Estamos preparados para ello", indicó Gvardiol que restó relevancia a las declaraciones del seleccionador de Canadá que advirtió despectivamente al conjunto croata. "Cada uno puede decir lo que quiera. Pero el campo es el lugar donde se refleja todo y donde hay que hablar", concluyó el central de Croacia. EFE

apa/jl