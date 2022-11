Goldman estima que crecimiento latinoamericano caerá en 2023

(Bloomberg) -- América Latina enfrentará desafíos el próximo año a medida que el crecimiento de la región se desacelera, la inflación disminuye, pero sigue siendo alta, y los bancos centrales comienzan a relajar sus políticas monetarias, según Goldman Sachs.

Los principales problemas que enfrentarán los encargados de la política monetaria el próximo año incluyen la flexibilización temprana de la política monetaria después del pico de inflación, el ajuste de las políticas fiscales para alinearse con tasas más altas y el uso de políticas poco ortodoxas para enfriar los aumentos de precios al consumidor, escribió en una nota Alberto Ramos, economista jefe para América Latina del banco.

Preservar la paz social también será un desafío, ya que el progreso socioeconómico ha sido lento durante la última década y crece la desconfianza en la política tradicional.

El banco espera que el crecimiento en América Latina se desacelere del 3,4% este año a solo el 1,1% el próximo año. Pero el crecimiento “debería beneficiarse de una mayor reducción del gasto privado reprimido, la moderación de la inflación, los buenos precios de los productos básicos y, en lugares como Brasil, de un estímulo fiscal adicional”.

La inflación se desaceleraría desde los máximos de este año, pero se mantendrá por encima del objetivo el próximo año, según Ramos, quien proyecta que la inflación regional, excluyendo Argentina y Ecuador, terminará 2022 en 7,9% y que se desacelerará gradualmente a 5,2% para fines de 2023. En Brasil, Chile, Colombia y México, la inflación se mantendrá por encima del 5% para fines del próximo año.

“Esperamos que los bancos centrales apliquen recortes de tipos moderados a partir de mediados de 2023”, dijo Ramos.

El ritmo y la profundidad de los recortes dependerán de cuánto se desacelere la inflación y de las condiciones monetarias y financieras mundiales. No obstante, México y Colombia podrían extender sus ciclos de alza de tasas hasta el primer trimestre de 2023, según Goldman Sachs.

