Fe en Argentina

Doha, 25 nov. Nadie piensa en una nueva derrota de la selección Argentina, en un nuevo revés en Doha que le aparte de Qatar 2022 donde la albiceleste ha depositado todas sus ilusiones para regresar a la cima del torneo y levantar la copa por tercera vez tal y como sucedió en Argentina 1978 y en México 1986.

En el segundo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el hombre que dio un giro al fútbol de su país, es impensable un adiós prematuro de la competición. Espera México el sábado, espera una primera final donde Argentina no tiene casi margen de fallo.

"Va a ser un partido duro. Habrá un juego posicional de México con el balón, que lo hace muy bien. Es un partido con posibilidad para ambos y la contundencia será vital. La contundencia marcará el camino para quién gane el partido", señaló Diego Pablo Simeone que asistió al Espacio de la Conmebol en Doha para homenajear a Maradona.

"Todo lo que puedo decir es un recuerdo inmenso. No me gustó como terminó su vida. Me hubiera gustado que hubiera terminado de otra manera. Fue una decepción muy grande y hoy, en el homenaje, lo recuerdo con alegría. Él era alegría en el fútbol", expresó Ricardo Julio Villa, que fue campeón del mundo con Argentina en 1978.

Sobre el partido contra México, Villa dijo: "Por respeto a los futbolistas no opino, porque uno tiene que respetar esos momentos. Tenemos la posibilidad de revertir esta situación. Tenemos calidad, tenemos historia y pienso en mañana en el sábado. Argentina va a revertir esta pequeña mala historia".

"A Messi le vi bien contra Arabia; fue un partido muy físico. La gente de Arabia lo puso todo, pero lo vi bien", añadió Villa.

"Soy optimista y creo que vamos a ganar y dar la vuelta a la situación. Es verdad que hay que modificar algunas cosas pero ellos ya lo saben. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador", dijo Ricardo Giusti, que fue campeón del Mundo con Argentina en México 1986.

El que fuera su compañero en aquella ocasión, Héctor Enrique, centrocampista que jugó en el Lanús y el River Plate, reconoció que está preocupado por el futuro de la selección. "Sí estoy preocupado. Hay que estar atento y concentrado pero estamos a tiempo de revertir la situación y no tengo duda de que nos vamos a clasificar", dijo Enrique que destacó a Brasil en este comienzo del torneo.

"Brasil juega bien, tiene buena técnica no se desespera y hay que felicitarle. El gol de Richarlison fue impresionante", añadió.

Daniel Bertoni, delantero que logró el título mundial en Argentina 1978, rechazó que el partido ante México sea una final. "No es una final. Es un partido difícil. Creo en el jugador argentino que sabe salir de estas situaciones; tiene orgullo y confío en ellos. Se van a clasificar. Tienen orgullo pero también fútbol", resumió.

El que fuera jugador del Sevilla español y del Fiorentina, Nápoles y Udinese italiano, confía en Leo Messi. "De Messi espero liderazgo. Es injusto criticarle. Pero también criticaron a Maradona. La vida personal hay que dejarla de lado. Messi es el mejor de todos hoy día. Pero esta situación ya se vivió. Perdimos y nos clasificamos, en Italia 90, por ejemplo". EFE

apa/og