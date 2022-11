El Rijksmuseum defiende que "Muchacha con flauta" es de Johannes Vermeer

Madrid, 25 nov. "Muchacha con flauta" (Girl with a flute"), el cuadro al que la "National Gallery of Art" de Washington aseguro en octubre que no es Johannes Vermeer, sí que es una obra del maestro holandés, defendido este viernes en Madrid el conservador Friso Lammertse, comisario de pintura holandesa del siglo XVII del Rijksmuseum, que presentó la magna exposición monográfica sobre este reconocido pintor barroco que se prepara para 2023.

El experto afirmó que esta pieza se encuentra entre la nómina de obras seleccionadas por el museo holandés para la gran muestra sobre Vermeer que se inaugurará en febrero del próximo año y que ofrecerá una visión de conjunto de la producción artística de este artista del siglo XVII, exponente de la edad de oro neerlandesa y de la transformación de Países Bajos en una potencia europea.

El museo logró reunir 28 Vermeer para esa cita histórica muestra, que abrirá en 2023 en Ámsterdam y que según sus organizadores, será "única e irrepetible", al tiempo que no descarta obtener alguno más (hasta alcanzar 29).

El pasado octubre el museo estadounidense reveló los resultados de un estudio en el que aseguraba que Vermeer no pintó esta obra y que su autoría corresponde a alguien de su entorno, lo que aviva la teoría de que contará con un taller.

Hasta ahora esa tesis había sido descartada. Solo se conocen 37 obras del artista en todo el mundo, una cantidad muy reducida para la época.

Lammertse rechazó la tesis del taller y aunque reconoció que el cuadro "es un poco diferente", defendió que se trata de una obra del pintor barroco.

Sus diferencias se deben a que se corresponde con un estudio de cabeza, "otro tipo de arte", que no tiene tanto detalle como otros géneros. El museo holandés estudiará la obra cuando viaje a Holanda con motivo de la exposición, añadió.

"A lo mejor tenemos que decir que (la "National Gallery of Art" de Washington) tenía razón. Pero ahora pensamos que sí, que es un Vermeer, es otro tipo de Vermeer", dijo.

"Se trata de un debate muy refinado entre dos museos, esperamos que con las técnicas de las que disponemos hoy en día podamos investigar y hacer una declaración firme", señaló.

"Vermeer" pretende ser una exposición histórica. Su reducido número de obras hace que desde hace tres décadas no se organice una monográfica de este calibre. La muestra abrirá al público del 10 de febrero al 4 de junio de 2023 y ya se puede conseguir las entradas.

Además de las grandes estrellas, como "La joven de la perla" o "La Lechera", se podrá ver obras de Vermeer menos conocidas, como "Diana y sus ninfas" o "Santa Práxedes", una pintura controvertida de sus primeros años copia de una obra italiana- al que algunos críticos también rebaten la autoría.

Los otros Vermeer vendrán de la "National Gallery" de Londres; el "Louvre", de París; el "Metropolitan Museum of Art", de Nueva York, el "Mauritshuis", de La Haya; la "National Gallery of Art de Whasington" y de otros museos de Tokio, Berlín, Dresde, Irlanda o Escocia.EFE

