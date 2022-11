Brandt: España viene de ganar 7-0 pero tenemos que verlo como una oportunidad

Doha, 25 nov. Julian Brandt, centrocampista de la selección de Alemania, próximo rival de España en el grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, manifestó este viernes en la localidad catarí de Al Shamal que el equipo de Luis Enrique "viene de ganar 7-0" en su debut ante Costa Rica, "pero" que ellos deben "enfocar" el choque -después de haber perdido el primer encuentro contra Japón (1-2)- "como una oportunidad".

"No sirve para nada empeñarnos en decir que nos encontramos en una situación de mierda (sic) o este tipo de cosas. España viene de ganar con enorme claridad, con una goleada de 7-0. Pero nosotros tenemos que ver este partido como una oportunidad. Podemos liberar energía y afrontar la situación con entereza", comentó Brandt durante la rueda de prensa desde Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano.

"Yo no estuve en la Eurocopa, pero ahí también perdimos el primer partido, contra Francia; y el segundo comenzamos perdiendo contra Portugal por 1-0; si perdíamos nos íbamos para casa; pero acabamos ganando 4-2. Y nos clasificamos", opinó Brandt, de 26 años, al que también se le preguntó por el 6-0 que los de Luis Enrique le infligieron a Alemania -de aquella aún entrenada por Joachim Löw- hace dos años en Sevilla, en un partido de la Liga de las Naciones.

"Ese partido no creo que tenga nada que ver. Es algo que pasó hace dos años. Hemos mejorado en muchas cosas. Como dije, en referencia a lo que pasó en la última Eurocopa, conocemos este tipo de situaciones. El partido del próximo domingo arrancará con las mismas oportunidades para los dos equipos. Ese 6-0 de Sevilla no tiene nada que ver con el partido del domingo", comentó este viernes en Al Shamal el centrocampista del Borussia Dortmund, que explicó de qué habían hablado en sus reuniones internas los jugadores alemanes y su cuerpo técnico.

"En la reunión hablamos de todo lo que hicimos mal; de cómo no supimos reaccionar cuando nos apretaron los japoneses; y sobre todo de que no supimos cerrar un partido que pudimos haber dejado resuelto marcando el 2-0 o el 3-0. Todo hubiese sido diferente", dijo.

"Todos estos asuntos salieron. Vimos los fallos que tuvimos en los goles. Y también de que si vas ganando por uno a cero y ves que no puedes ampliar tu ventaja; tienes que intentar al menos mantener el resultado y ganar; aunque no sea de una forma espectacular", comentó Brandt en la rueda de prensa en la que compareció junto a Kai Havertz, delantero del Chelsea.

Acerca de los familiares y allegados que visitaron a la mayoría de los jugadores alemanes en su concentración y si eso podría afectarles de forma positiva, Brandt explicó que él no los tiene aquí. "Pero supongo que quienes los tienen, quieren ver a sus mujeres y a sus hijos", apuntó.

"Los que no hemos recibido la visita de nadie, hemos estado más tranquilos. Pero está claro que no hay nada mejor que tener a tus seres queridos cerca", opinó Brandt, que no cree que sean necesarios los liderazgos en momentos difíciles.

"Esta situación la tenemos que arreglar entre todos. Cada uno de nosotros somos importantes en nuestros clubes; no creo que las cosas vayan a ir mejor porque ahora dos o tres asuman el mando", señaló el jugador del Borussia Dortmund.

"Tenemos que creer en nuestras posibilidades, convencernos nosotros mismos y asumir cada uno nuestras responsabilidades. Eso creo que es algo que todos estamos dispuestos a hacer, incluso los que están en el banquillo", añadió Brandt.