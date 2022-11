BMW duplica inversión a US$2.100M en planta de autos eléctricos

(Bloomberg) -- BMW AG duplicará la inversión en su fábrica húngara a €2.000 millones (US$2.100 millones), agregando una instalación de ensamblaje de baterías de alto voltaje que creará más de 500 puestos de trabajo.

Ubicar el ensamblaje de la batería en la planta de Debrecen ayudará a BMW a optimizar la logística para la producción de sus autos eléctricos de próxima generación que utilizarán los fundamentos de “Neue Klasse”, dijo el fabricante de automóviles el viernes. La producción tanto para automóviles como para baterías está programada para comenzar a fines de 2025.

La planta de Debrecen es clave en los esfuerzos de BMW para competir contra Tesla Inc., que sigue dominando las ventas mundiales de vehículos eléctricos. Con su nueva plataforma centrada en vehículos eléctricos, el fabricante de automóviles con sede en Múnich tiene como objetivo reducir a la mitad los costos de las celdas y aumentar tanto el rango como la velocidad de carga en un 30% en comparación con los modelos actuales.

“Estamos construyendo en Debrecen la planta más avanzada del mundo”, dijo Milan Nedeljkovic, miembro del consejo de administración de BMW. “Nuestras inversiones subrayan nuestro enfoque sistemático para implementar la movilidad eléctrica”.

En Debrecen, las celdas de la batería se ensamblarán en una carcasa de metal que luego se integrará en la parte inferior del vehículo. La construcción de la instalación de montaje de baterías ya inició y se extenderá sobre aproximadamente 140.000 metros cuadrados.

Por separado, la china Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., firmó anteriormente un acuerdo de €7.300 millones para su segunda planta de fabricación de celdas de batería en Europa, convirtiendo a Hungría en un centro cada vez más importante para la fabricación de vehículos eléctricos en Europa. La inversión, la más grande jamás realizada en el país, está destinada a abastecer a un rango de fabricantes de automóviles con plantas cercanas, entre los que se incluyen Mercedes-Benz Group AG y Stellantis NV.

El mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo ya es proveedor de BMW desde una fábrica en Erfurt, Alemania.

BMW planea producir 150.000 vehículos al año en Debrecen, a unos 200 kilómetros al este de Budapest. Será la primera planta nueva del fabricante de automóviles en Europa en más de dos décadas.

