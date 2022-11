Alemania intentará evitar una eliminación temprana en el partido contra España

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - Grupo E - Alemania contra Japón - Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar - 23 de noviembre de 2022 El alemán İlkay Gündoğan tras el partido. REUTERS/Lee Smith

Por Karolos Grohmann

RAYÁN, 25 nov (Reuters) - Alemania se enfrenta al riesgo de una segunda eliminación consecutiva en la primera ronda del Mundial cuando juegue contra España el domingo, y el entrenador Hansi Flick está haciendo horas extras para reactivar a sus jugadores tras su sorprendente derrota por 2-1 ante Japón en su estreno en el Grupo E.

Los tetracampeones sufrieron en 2018 su salida más temprana del torneo en más de 80 años, cuando se estrellaron en la primera ronda, y ahora se enfrentan a un escenario similar en Qatar.

Con una ventaja de 1-0 tras una primera parte dominante, Alemania se desmoronó tras el descanso, permitiendo a Japón marcar dos goles en el tramo final del partido debido a una serie de errores individuales, incluido el del defensa central Niklas Suele en el segundo gol.

Aunque la mayor parte del debate previo a su primer partido se centró en si Flick utilizaría un delantero centro natural como Niclas Füllkrug desde el principio, la retaguardia de Alemania ha sido durante mucho tiempo un motivo de preocupación, y los últimos resultados ponen de manifiesto la necesidad de una mejora inmediata.

El equipo ha encajado seis goles en sus últimos cuatro partidos internacionales, pero ahora tiene que encontrar la manera de neutralizar a España, que le endosó siete goles a Costa Rica en su primer partido del grupo.

Los jugadores alemanes, sin embargo, no solo deben procesar la primera derrota de su historia ante Japón, sino que también están siendo criticados en su país por su gestión del asunto del brazalete de la diversidad, después de que el organismo mundial del fútbol, la FIFA, amenazara con sancionarlos si lo llevaban.

Alemania se echó atrás a pesar de haber prometido llevarlo solo 48 horas antes del partido.

España, en cambio, no tiene la misma presión.

Después de otros años en los que se esperaba que ganara títulos, España ha entrado en el torneo con una carga más ligera sobre sus hombros bajo la dirección del seleccionador Luis Enrique y ya ha batido récords.

Gavi, del Barcelona, de 18 años, se convirtió en el jugador más joven del país en un Mundial, y en el más joven en marcar desde la leyenda brasileña Pelé en 1958 con su gol la victoria por 7-0 sobre Costa Rica.

El equipo no formaba parte del reducido grupo de favoritos previo al torneo, que incluía a Brasil, Argentina y Francia, entre otros, pero su victoria sobre Costa Rica puede haberles abierto el apetito.

En cuanto a la alineación, Luis Enrique ha prometido cambios.

"No sé quién va a jugar, pero seguramente no repita alineación", dijo. "No jugaremos siete partidos con once. Seguro que voy a cambiar".

(Reporte de Karolos Grohmann; editado en español por Flora Gómez)