Fans arrive to watch Wales play Iran in a World Cup Group B match

Start: 25 Nov 2022 07:47 GMT

End: 25 Nov 2022 10:25 GMT

AL RAYYAN, QATAR - Fans arrive to watch Wales play Iran in a World Cup Group B match at the Ahmad bin Ali Stadium in Al Rayyan.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Qatar

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com