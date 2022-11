ACTUALIZA 1-Las multitudes del Black Friday disminuyen a pesar de las abundantes ofertas

(Amplía información)

Por Arriana McLymore y Doyinsola Oladipo

NUEVA YORK, 25 nov (Reuters) - Los compradores en Estados Unidos, exhaustos con la inflación, iban a aparecer en números récord por las ofertas del Black Friday. Pero fuera de las tiendas en Nueva York, Raleigh, Chicago y Los Ángeles había pequeñas concentraciones de gente en el que históricamente ha sido el día de compras más activo del año.

Muchos de los que abrieron sus billeteras en Estados Unidos dijeron que sus compras fueron estratégicas. "Hemos estado esperando" los descuentos, dijo Tulio Rose, de 28 años, quien compró un televisor de pantalla grande en Best Buy en Los Ángeles junto a su pareja Barnisha Nill, de 35 años. La pareja ahorró unos 500 dólares en el televisor Samsung de 85 pulgadas.

Se estima que unas 166,3 millones de personas planean hacer compras entre el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday este año, según la Federación Nacional de Minoristas, casi 8 millones más que en 2021. Pero con lluvias esporádicas en algunas partes del país, las tiendas estuvieron menos ocupadas que de costumbre en el Black Friday.

"Por lo general, en esta época del año es difícil encontrar estacionamiento. Este año no he tenido problemas para encontrar un lugar", dijo Marshal Cohen, un asesor de NPD Group Inc.

"Son muchas compras sociales, todos solo buscan obtener lo que necesitan. No hay sentido de urgencia", dijo Cohen en base a sus controles de tiendas en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Virginia.

En el centro comercial American Dream en East Rutherford, Nueva Jersey, no había filas afuera de las tiendas. Un empleado de Toys 'R' Us estaba repartiendo volantes con una lista de las promociones del Black Friday.

Sin embargo, los que llegaron al centro comercial se sorprendieron con las ofertas.

"Hay muchas ofertas que no se anunciaron. En algunas de las tiendas obtuve un 50% de descuento en todo lo que compré", dijo Christine Chavez, de 45 años. Agregó que principalmente compra regalos y que adquirió artículos de Victoria Secret y Torrid.

"Dudé en venir al centro comercial y debo decir que estoy gratamente sorprendido".

Muchos compradores que buscan los iPhone de Apple regresaron con las manos vacías de sus tiendas este Black Friday, ya que la compañía de tecnología ha estado teniendo granves problemas de producción en China.

ALGUNOS PREFIEREN COMPRAR EN LÍNEA

At Dollar Tree en Rockville, Maryland, los compradores dijeron que estaban buscando artículos específicos o productos para el hogar como refrescos y esponjas para platos.

JR Moran, de 49 años, agarró hebras de oropel rojo y verde y astas de fieltro, que planeaba usar para un "suéter feo". Pero dijo que haría otras compras navideñas en línea. "Las compras online son más convenientes hoy en día", dijo.

Los compradores estadounidenses gastaron casi un 3% más en línea el Día de Acción de Gracias de este año, según mostró un informe de Adobe Analytics, y las compras realizadas desde teléfonos móviles impulsaron el aumento.

Adobe Analytics, que calcula el comercio electrónico mediante el seguimiento de las transacciones en los sitios web, tiene acceso a datos que cubren las compras en el 85% de los 100 principales minoristas de internet en Estados Unidos.

Una compradora de Dollar Tree, Jen, que se negó a dar su apellido, dijo que su plan es dirigir el gasto de las fiestas principalmente a las cosas que ella y sus seres queridos necesitan. Aunque tiene dinero para gastar gracias a un nuevo trabajo, afirmó estar "un poco preocupada" por la probabilidad de una recesión.

DESCUENTOS MÁS PROFUNDOS

Los minoristas están ofreciendo grandes descuentos tanto en línea como en las tiendas, lo que puede reducir los márgenes de ganancias en el cuarto trimestre.

La consultora Kearney dijo que sus cheques mostraron que los minoristas de ropa eran los más activos con las ventas, ofreciendo hasta un 60% de descuento en la mercadería. Los televisores y los aparatos electrónicos también experimentaron fuertes descuentos para tentar a consumidores que han estado ajustando sus presupuestos.

Walmart intensificó el marketing para la festividad, comprando espacios publicitarios en Twitter e Instagram, durante los juegos de la Liga Nacional de Fútbol Americano y en vallas publicitarias cerca de la estación Penn de la ciudad de Nueva York.

Amazon exihibe una gran cantidad de ofertas, que incluyen hasta un 42% de descuento en aspiradoras Roomba, un 45% menos en camisetas de hombre de Calvin Klein y hasta un 50% de descuento en Chromebooks de Lenovo, HP, Acer y ASUS.

"Es difícil saber cómo se está desarrollando el Black Friday hasta ahora", dijo Michael Brown, socio de Kearney. "Tenemos que analizar toda la temporada navideña. La lentitud en las compras podría prolongarse hasta el Cyber Monday o más". (Reporte de Arriana McLymore en Raleigh, Carolina del Norte, Doyinsola Oladipo en East Rutherford, Nueva Jersey, y Siddharth Cavale en Nueva York; reporte adicional de Uday Sampath Kumar; editado en español por Javier López de Lérida y Marion Giraldo)