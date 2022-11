ACTUALIZA 1-Estados Unidos empata sin goles ante Inglaterra en Mundial

(Actualiza con citas)

AL KHOR, Qatar, 25 nov (Reuters) - Una juvenil selección de Estados Unidos se vio más superior que Inglaterra en su partido por el Grupo B del Mundial, pero tuvo que lamentar una ráfaga de oportunidades perdidas y conformarse el viernes con un empate de 0-0.

Inglaterra, sin cambios desde su victoria del lunes por 6-2 sobre Irán, podría haber sellado su lugar en los octavos de final con un triunfo, pero no tuvo cuidado con la posesión y luchó por dominar a los estadounidenses, que aumentaron constantemente su confianza.

"Un empate no es lo peor, pero sentí que en algunos tramos del juego mostramos dominio", dijo el estadounidense Christian Pulisic, quien juega en el Chelsea de Inglaterra.

Con el empate, Inglaterra llegó a cuatro puntos en el primer lugar del Grupo B, donde le siguen Irán con tres, Estados Unidos con dos y Gales con uno, por lo que todo se decidirá en la última jornada que se jugará el próximo martes.

La oportunidad más clara que tuvo Estados Unidos fue a los 32 minutos con un potente disparo de Christian Pulisic que se estrelló en el travesaño.

Lo más cerca que estuvo Inglaterra de romper el empate fue al filo del medio tiempo cuando el portero de Estados Unidos Matt Turner negó el gol a Mason Mount, en un partido donde el capitán Harry Kane tuvo una noche frustrante en la delantera.

"Seguro que no fue la mejor actuación, tuvimos buenas rachas con el balón, pero no conseguimos el objetivo. Un empate no está mal, jugamos contra un equipo duro y seguimos adelante", dijo Kane, que está a dos goles de igualar el récord de 53 que tiene Wayne Rooney con la selección de Inglaterra.

En la última jornada del Grupo B, Estados Unidos enfrentará a Irán, mientras que Inglaterra jugará ante Gales. (Reporte de Hritika Sharma. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)