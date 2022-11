Víctimas de Epstein demandan a JPMorgan y Deutsche Bank

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. y Deutsche Bank AG fueron acusados de permitir los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein en demandas colectivas en Nueva York que afirman que los bancos hicieron la vista gorda para “obtener beneficios”.

Las demandas, presentadas por separado en un tribunal de Nueva York, afirman que los bancos se “beneficiaron a sabiendas y recibieron cosas de valor por ayudar, apoyar, facilitar y brindar el servicio más crítico para la organización de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”.

JPMorgan fue acusado en la demanda de “beneficiarse económicamente por participar” en el presunto tráfico sexual al proporcionar apoyo financiero desde 1998 hasta agosto de 2013. Deutsche Bank fue acusado de saber que “ganarían millones de dólares” de su relación con Epstein.

Ambas acciones solicitan daños y perjuicios no especificados y piden ser calificadas como demanda colectiva. Una portavoz de Deutsche Bank dijo que la demanda “carece de mérito” y que el banco presentará sus argumentos ante el tribunal. Un portavoz de JPMorgan en Londres declinó hacer comentarios.

“Epstein y sus cómplices no podrían haber victimizado sin la ayuda de personas adineradas e instituciones financieras”, dijo Bradley Edwards, abogado de Edwards Pottinger, una de las firmas que presentan la demanda. “No dejaremos de luchar por los sobrevivientes hasta que todos sean responsabilizados”.

Las demandas amenazan con devolver la atención a Wall Street y a la naturaleza de sus vínculos con Epstein. Destacados financieros, empresarios, políticos e incluso miembros de la realeza se han visto afectados por su asociación con el pedófilo condenado.

Epstein fue encontrado muerto en su celda de una cárcel en Estados Unidos en 2019, después de ser detenido y acusado de tráfico sexual. Epstein pasó décadas cultivando lazos con las élites estadounidenses y británicas, incluidas varias figuras de Wall Street.

El príncipe Andrés del Reino Unido tuvo que retirarse de sus funciones públicas tras una desastrosa entrevista televisiva sobre sus vínculos con Epstein. Jes Staley dimitió abruptamente el año pasado como director ejecutivo de Barclays Plc después de que los reguladores británicos compartieran con Barclays los resultados preliminares de su investigación de varios años sobre lo que dijo al directorio del banco sobre su relación con Epstein.

Staley ha dicho que conocía a Epstein desde el año 2000, cuando era director de la banca privada de JPMorgan Chase & Co. y se le pidió que entablara una relación profesional con el asesor financiero.

“Staley se aseguró de que Epstein y su organización ilícita de abuso sexual estuvieran absolutamente protegidas por el banco”, según la demanda presentada el 24 de noviembre. Un abogado de Staley declinó hacer comentarios.

Los demandantes anónimos son representados por David Boies de Boies Schiller Flexner, quien representó a Virginia Giuffre en un caso contra el príncipe Andrés que posteriormente se resolvió. Ninguna de las acusaciones formuladas contra Staley en la demanda ha sido probada públicamente.

Después de revisar la relación de Deutsche Bank con Epstein, los reguladores bancarios de Nueva York descubrieron que “aunque el banco clasificó adecuadamente a Epstein como de alto riesgo, no examinó la actividad de las cuentas en busca de los tipos de actividad que obviamente estaban implicados en el pasado de Epstein”, señala la demanda.

