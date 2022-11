UE prolonga conversaciones sobre el tope al precio del crudo

(Bloomberg) -- Los diplomáticos europeos están enfrascados en negociaciones sobre qué tan estricto debería ser el precio máximo del petróleo ruso, lo que revela divisiones en el bloque.

Polonia rechazó el miércoles el precio propuesto por el brazo ejecutivo de la UE de US$65 por barril por ser demasiado blando con Moscú. Grecia, un actor importante en la industria del transporte de petróleo, propone no bajar de los US$70.

Las conversaciones sobre la propuesta liderada por el Grupo de los Siete se reanudarán el jueves por la noche y los diplomáticos confían en que se puede llegar a un acuerdo que mantenga el flujo de petróleo ruso, al tiempo que se reduzcan los ingresos de Moscú. Los críticos de los niveles propuestos hasta el momento apuntan al hecho de que Rusia ya está vendiendo su petróleo con descuento, por lo que un tope de precios a ese nivel permitiría seguir como hasta ahora.

Por su parte, el Kremlin parece estar suavizando su posición. Rusia había dicho inicialmente que no vendería a ningún país que firmara el tope de precios y que, en cambio, cerraría la producción. El jueves, insinuó que la postura puede cambiar.

“Al ver estos números, deberíamos analizar todo esto antes de formular nuestra posición”, dijo a los periodistas el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. “Todavía es difícil pronosticar qué impacto tendrá esto en los mercados energéticos”.

El petróleo caía un 0,7% a medida que operadores prevén que el petróleo ruso siga fluyendo como resultado de las conversaciones. Bloquear el flujo del petróleo ruso del mercado global haría que los precios subieran.

Es por eso que Estados Unidos propuso al principio el tope de precios como una alternativa a las sanciones de la UE que eran tan estrictas que corrían el riesgo de cerrar franjas de producción. La idea era mantener el flujo de petróleo pero también limitar los ingresos de la maquinaria de guerra de Vladímir Putin. EE.UU. argumentó que un aumento en los precios causado por las sanciones de la UE podría eventualmente ayudar a Putin.

Las sanciones de la UE impedirían el acceso a seguros y servicios a cualquier barco que transporte petróleo ruso. El límite permite el acceso a esos servicios, pero solo si el crudo se compró por debajo de cierto nivel.

En Bruselas hay otra pelea: los ministros de energía de la UE se reunieron el jueves para tratar de acordar nuevas herramientas para contener la crisis energética más amplia que afecta actualmente a las economías y amenaza con generar apagones. El acuerdo resultó difícil de alcanzar debido a una disputa sobre cómo limitar los precios del gas en el mercado.

Los embajadores tienen programado continuar con más conversaciones sobre el tope del precio del petróleo el jueves por la noche. El 5 de diciembre entrarán en vigor nuevas sanciones europeas importantes, lo que crea una urgencia para controlar el precio y otros detalles.

Un funcionario sénior del Gobierno dentro de la coalición de topes de precios expresó su confianza en que los Estados de la UE acordarían pronto un precio. El funcionario agregó que el precio que se está debatiendo encaja bien con los criterios ya acordados por los países que respaldan el plan, y que este podría ajustarse con el tiempo si fuera necesario.

A US$65, el precio máximo estaría muy por encima del costo de producción de Rusia. Dado que Rusia ya está vendiendo su crudo con descuentos, un tope alto probablemente tendría un impacto mínimo en el comercio. Ese precio probablemente sería igual o ligeramente superior al precio al spot de los Urales, el grado de exportación clave de Rusia.

“El petróleo ruso actualmente cotiza con un descuento significativo en comparación con el Brent, alrededor de US$65 por barril”, dijo Simone Tagliapietra, miembro sénior del grupo de expertos Bruegel en Bruselas. “Establecer el precio tope del G7 para el petróleo ruso en un nivel similar, no le haría mucho daño a Rusia”.

Las prioridades detrás de la fijación del precio tope han sido algo ambiguas: EE.UU. quería asegurarse de que el petróleo ruso siguiera fluyendo y, al mismo tiempo, recortar los ingresos de Moscú. Las sanciones de la UE inicialmente parecían más enfocadas en reducir los ingresos de Putin. El resultado de la ardua negociación del tope ha sido suavizar el impacto de las inminentes sanciones de la UE.

En medio de la inquietud en algunas partes del bloque, la UE ahora está trabajando en un nuevo paquete de sanciones que espera presentar pronto a los Estados miembros. Por su parte, Polonia y otros han estado presionando al brazo ejecutivo del bloque para acelerar ese plazo.

Michael Nienaber, Jan Bratanic, Maria Tadeo y Christopher Condon.

