Twitter reactivará cuentas suspendidas la próxima semana: Musk

(Bloomberg) -- Elon Musk dijo que Twitter Inc. ampliará enormemente el restablecimiento de cuentas de usuarios que han sido suspendidos a partir de la próxima semana, en un cambio importante de las políticas de moderación de contenido del sitio.

En respuesta a una encuesta realizada por Musk, alrededor del 72% de los participantes votaron a favor de una “amnistía general” para las cuentas suspendidas en Twitter “siempre y cuando no hayan infringido la ley ni se hayan involucrado en spam atroz”. Musk dijo el jueves que la amnistía comenzará la próxima semana.

Desde que adquirió Twitter, el director ejecutivo multimillonario ha restablecido varias cuentas, incluidas las del expresidente Donald Trump, el sitio de sátira de noticias cristianas Babylon Bee y el autor canadiense de autoayuda Jordan Peterson.

Si bien Musk había dicho previamente que no se realizarían reincorporaciones antes de que se formara un consejo de moderación de contenido, acusó a los grupos de activistas de haber roto un trato hecho sobre el consejo.

