Thuram niega presión de su padre tras convocatoria tardía con Francia para Mundial

DOHA, Qatar, 24 nov (Reuters) - Lilian Thuram es una de las figuras más populares de Francia desde que su doblete contra Croacia los envió a la final del Mundial que ganaron en 1998, y 24 años después su hijo Marcus figura en la selección que participa en Qatar, situación que, según dijo, no le genera presiones.

El padre, un defensa central convertido en lateral izquierdo por el entonces entrenador Aime Jacquet, sorprendió incluso a sus compañeros de equipo cuando un doblete en la segunda mitad ayudó a Francia a vencer a Croacia 2-1 después de que un error defensivo suyo permitiera que Davor Suker abriera el marcador.

Thuram hijo se incorporó tarde a la selección de Francia después de que el técnico Didier Deschamps, capitán de su padre en 1998, decidiera en el último minuto llevar a 26 jugadores en lugar de 25 a Qatar.

"Es un gran orgullo estar aquí, es un sueño de la infancia hecho realidad, estoy muy feliz de ser parte de este equipo", dijo Thuram el jueves en conferencia de prensa previa al partido del Grupo D con Dinamarca.

"No me pongo (bajo) ninguna presión por eso. Tal vez después de mi carrera miraré hacia atrás y me daré cuenta de que es algo especial", agregó.

Cuando se le preguntó si estaba cansado de que le preguntaran sobre su padre, Thuram primero frunció el ceño antes de sonreír.

"¿Quieres la verdad? No, él es mi papá, lo amo, lo conozco desde que nací, no hay problema. Mi padre me ayuda mucho en el aspecto mental, su consejo siempre ha sido el mismo: diviértete y da todo para no arrepentirte", dijo.

Si bien aún no ha marcado en cinco apariciones con Francia, su padre tiene el récord de partidos internacionales, ya que jugó 142 veces y anotó esos dos goles en la Copa del Mundo de 1998.

Francia lidera el Grupo D con tres puntos, dos por delante de Dinamarca y Túnez, mientras que Australia está última después de perder el martes 4-1 ante los campeones defensores. (Reporte de Julien Pretot. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)