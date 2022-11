Sigue la sangría de lesionados con el sevillista Delaney

Doha, 24 nov. La Copa del Mundo de Qatar 2022 no ha hecho más que empezar, aún no ha concluido la primera jornada en todos los grupos, pero la relación de lesionados que tienen que dejar el torneo no cesa, el último el danés Thomas Delaney, centrocampista del Sevilla.

El medio del cuadro andaluz se tuvo que retirar en el partido ante Túnez poco antes del descanso con un problema en su rodilla derecha tras un mal movimiento en una pugna por el balón.

Tras los estudios correspondientes, los servicios médicos del conjunto danés estimaron una periodo de baja de unas cuatro semanas, por lo que ya no tenía opción a volver a integrar el equipo de Kasper Hjulmand.

Delaney fue titular en el encuentro ante Túnez, que concluyó con empate a cero.

Su baja se une a las producidas ya en Catar de los franceses Karim Benzema y Lucas Hernandez, el español José Gayá, el saudí Yasser al Shahrani o el iraní Alireza Beiranvand. EFE

