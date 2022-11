Residente checa denuncia extorsión en Fiscalía mexicana por 26.000 dólares

Cancún (México), 23 nov. Una mujer originaria de República Checa pero residente en México, denunció este miércoles un intento de extorsión de agentes ministeriales que le pedían más de 26.000 dólares para interponer una alerta de búsqueda de menores y recuperar a sus hijos de 1 y 3 años, quienes fueron sustraídos por el padre de origen estadounidense.

En conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo en Cancún, luego de recuperar a los dos menores, Mónica Sebkova explicó que el padre de sus hijos se los llevó desde el 12 de septiembre y aunque interpuso las demandas correspondientes el caso no avanzaba.

"El 12 de septiembre mi expareja me mandó a hacer compras y cuando regresé a casa estaba vacía, llegó una mudanza y se llevó a mis hijos, lo planeó durante dos meses por unos comentarios de ciertas personas", explicó.

Mónica tenía en proceso una demanda por violencia familiar contra su esposo, de iniciales C. W. V., originario de Estados Unidos y también residente en México, de quien dijo, "se dedica a actividades ilícitas y tiene contactos dentro de la fiscalía" que le permitieron retrasar las investigaciones.

"Él pagó a ciertas personas en la fiscalía para que me cierren todos los caminos y su demanda falsa para que no pueda avanzar en el caso por violencia familiar, luego quisimos hacer alerta y la negaron, como comenté me pidieron 500.000 pesos", señaló.

La denuncia, hecha pública ante medios de comunicación y que fue realizada hace unos días, derivó en reuniones con el fiscal, Oscar Montes de Oca y la gobernadora, Mara Lezama.

El martes por la noche se emitió la alerta Amber, para búsqueda de menores, para los dos infantes y finalmente fue hoy cuando los abogados del padre los entregaron en la fiscalía, luego de ser valorados médicamente fueron entregados a su madre.

De acuerdo con declaraciones emitidas por el fiscal Montes de Oca, el caso está en un proceso una investigación interna en contra de los agentes señalados como los responsables de exigir dinero a cambio de emitir la alerta de búsqueda y también de otros implicados pues detectaron una serie de irregularidades en el caso.

"La abogada es esposa de un Ministerio Público, precisamente es el que lleva la carpeta de investigación, ese contexto le da un trato irregular, un conflicto de intereses y tal vez esto derive en esta mala interpretación de que se hace una petición de dinero; iniciamos el procedimiento administrativo correspondiente para aclarar esta situación", declaró Montes de Oca. EFE

lc/jmrg/laa

(foto)