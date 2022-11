Periodista colombiana de Univision será premiada en Miami por su labor

Miami, 24 nov. La periodista colombiana Carolina Sarassa, presentadora de la Edición Digital del Noticiero Univision, recibirá la semana próxima un premio especial otorgado por Voces del Periodismo, una iniciativa de la Florida International University (FIU) de Miami.

Con ese galardón, que le será entregado a Sarassa el 30 de noviembre en uno de los campus de FIU, se reconoce la labor de los periodistas de Miami que han marcado la diferencia en los medios de comunicación en los últimos años.

Sarassa, que presenta la edición digital del noticiero de Univision junto con Borja Voces, ha dejado su huella en los espacios noticiosos de las estaciones afiliadas de Texas, Los Ángeles, MundoFOX Los Ángeles y como productora asociada de Aquí y Ahora, informó este jueves el diario El Nuevo Herald.

Según su cuenta de Instagram, ha trabajado en proyectos que han sido premiados con seis Emmys.

"Pensar en que la universidad a donde llegué a mis 18 años, llena de ilusiones y miedos, me toma en cuenta para un reconocimiento me llena de nostalgia, de orgullo y de agradecimiento", dijo Sarassa al diario.

La periodista, autora de libros como "Dancing On Her Grave, The Murder of a Las Vegas Dancer", basado en un caso real que le tocó cubrir como periodista, señaló que desde muy joven supo que quería dedicarse a la información A su juicio hacer la "diferencia" en el periodismo actual es "tratar a la gente con respeto y jamás dándoles una lección".

"Creo que nuestra labor en un mundo donde estamos bombardeados por tanta información es acompañar al televidente, empoderarlo y darle ambos lados de la noticia para que sean ellos quienes tomen sus decisiones", subrayó. EFE

ar