Maguire: "Siempre he creído en mí"

Doha, 24 nov. Harry Maguire, defensa de Inglaterra, explicó que siempre ha creído en él, pese a que su papel en el Manchester United se ha reducido en los últimos tiempos.

El central inglés negó que su situación de suplente en el club de Manchester haya afectado a su confianza y aseguró que ha seguido entrenando al máximo para estar listo cuando fuera necesario.

"Yo he creído siempre en mí, he dado todo en los entrenamientos para estar al mejor nivel. Quiero jugar siempre, voy a luchar por ello, no es donde quiero estar, pero me siento bien, estoy fresco. He estado con Cristiano un par de años y le han criticado con frecuencia. Si le critican a él, que para mí es el mejor, cómo no van a criticar al resto".

Maguire se tuvo que marchar sustituido en la segunda parte del choque contra Irán, que Inglaterra ganó por 6-2, pero matizó que ya está listo para jugar contra Estados Unidos.

"Me sentí mal en la segunda parte, pero después de los test, he entrenado dos veces y me siento bien", puntualizó el futbolista del United.