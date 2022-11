La mitad de los escoceses votaría al SNP si ello llevara a la independencia

Londres, 24 nov. Las mitad de los escoceses votaría al gobernante Partido Nacionalista escocés (SNP) en las próximas elecciones si una victoria de ese partido pudiera llevar a una eventual independencia de la región del Reino Unido, según un nuevo sondeo difundido este jueves.

Los resultados de esta encuesta, elaborada entre 1.006 escoceses para el canal de televisión Channel 4, se conocen un día después de que el Tribunal Supremo -máxima instancia judicial del país- dictaminara que el Parlamento escocés no tiene competencias para convocar un referendo consultivo de independencia sin el consentimiento del Gobierno de Londres, al tratarse de una cuestión "reservada" al Parlamento británico.

De los sondeados, 412 de los cuales votaron al partido de Nicola Sturgeon en los últimos comicios, el 50 % indicó que votaría al SNP en la próxima llamada a las urnas si esto derivara en la independencia escocesa del Reino Unido.

Según esto, un tercio (el 33 %) de los participantes admitió que no votaría a esa formación, mientras que el resto de votantes afirmó que no sabe o prefiere no manifestar su intención de voto.

Preguntados por los asuntos que más les preocupan, un cuarto (el 26 %) señaló a la independencia escocesa, un 61 % dijo que la economía de la región y los servicios públicos y el 13 % se acogió a la opción de "no sabe o prefiere no decirlo".

Nada más conocerse ayer el dictamen de los jueces del Supremo, la líder nacionalista, Nicola Sturgeon, aseguró que continuará luchando "por el principio básico de democracia". EFE

