Jim O’Neill critica posible valoración del Manchester United

(Bloomberg) -- Jim O’Neill, el execonomista de Goldman Sachs Group Inc. que alguna vez apostó por el Manchester United FC, cuestionó la posible valoración de uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo.

“Parece completamente inalcanzable”, dijo O’Neill en una entrevista con Bloomberg TV. “No me gustaría prestar mi nombre a gente que solo trata de disfrutar del tiovivo en el que parece haberse convertido”.

La familia Glazer, propietaria del Manchester Untied, está explorando opciones estratégicas que podrían conducir a una venta total del club. Bloomberg News informó en agosto que la familia Glazer consideraría vender una participación en el Manchester United, y que una operación podría valorar al club en unos £5.000 millones (US$6.000 millones).

Sin embargo, el precio de uno de los clubes de fútbol más conocidos podría ser un punto de fricción. “Sea lo que sea, es demasiado”, dijo O’Neill.

O’Neill, de 65 años, es un antiguo aficionado del club y fue parte del consorcio Red Knights que intentó comprar el equipo en 2010. “No puedo imaginar que alguien con que fui cercano hace 12 años quiera ir detrás de esto”, dijo.

Un consorcio que incluya a O’Neill podría ser una buena alternativa a un comprador extranjero. En 2010, O’Neill pidió a la familia estadounidense que vendiera su participación mayoritaria y recomendó al Manchester United crear una nueva junta de supervisión en la que los socios tuvieran un voto mayoritario.

“Si no involucras a los aficionados y no los tratas como socios, lo pasarás bastante mal”, dijo.

