Ilia Topuria: "En un año voy a ser campeón del mundo"

Madrid, 24 nov. El luchador español de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, aseguró este jueves que, "si las lesiones se lo permiten", podrá coronarse como campeón del mundo del peso pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC).

"Si las lesiones me lo permiten, sin ser soberbio o arrogante, ni mucho menos, yo creo que en un año voy a ser campeón del mundo; Hablo fuera de la jaula y mis resultados hablan dentro", aseguró Topuria, que ostenta un récord invicto de 12 victorias.

El español, de origen georgiano y afincado en Alicante, atendió a los medios en el Media Day celebrado en Madrid antes de su próximo compromiso en Las Vegas. Topuria, 14º en el ránking del peso pluma, se medirá al estadounidense Bryce Mitchell (9º) en el evento UFC282 del 10 de diciembre.

"¿Qué es lo más complicado de la pelea con Mitchell? Mantenerse en el peso, se que lo voy acabar pronto. Estoy enfocado, no hay nada que me pueda parar, cuando me levanto por las mañanas pienso en las cosas que sí puedo hacer", afirmó.

Para ‘El Matador’ Mitchell es solo otro escalón más en su carrera, aunque sin duda el más complicado al que se ha enfrentado. El estadounidense también firma una hoja de servicio impoluta, suma 15 victorias y tampoco conoce la derrota.

"Es una pelea más, el objetivo es ser el mejor del mundo", asegura para luego revelar que su próxima meta es traer la UFC a España: "Después del combate ese va a ser mi objetivo principal, conversar para traer el UFC a España, va a ser un sueño hecho realidad".

"Me encantaría enfrentarme a Brian Ortega. Es una persona que habla español va a ser una pelea ilusionante para los fanáticos, me encantaría enfrentarme con él en Madrid. Realmente me da igual al que me traigan, pero si tuviera que elegir sería Ortega", confesó.

No le abruma el peso de ser el gran abanderado de la UFC en España. "Siento la responsabilidad y mi respuesta son los entrenamientos y todo el sacrificio que hago por este deporte. Le he entregado mi juventud. mi dinero y todo lo que he tenido en mi vida para poder triunfar", concluyó.EFE

slls/mmg