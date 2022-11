Godín: “Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más”

Doha, 24 nov. El capitán de Uruguay Diego Godín ponderó el punto conseguido frente a Corea del Sur (0-0) debido a la dificultad y lo “parejo” de un Mundial, a la vez que hizo autocrítica al asegurar que su país “tiene calidad y jugadores para dar mucho más”.

"Sabemos que el Mundial es parejo y que si no podés ganar, no podés perder. Ahora hay que trabajar y preparar el próximo partido. No hay tiempo para lamentos, solo para corregir y ocuparnos de las cosas que podemos mejorar. Uruguay tiene calidad y jugadores para dar mucho más", dijo al acabar el encuentro.

"Costó el inicio, muchas imprecisiones, perdiendo muchos duelos, que es nuestro fuerte. No pudimos salir con claridad, más allá de alguna contra o alguna pelota quieta", analizó. EFE

