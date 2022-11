Estadounidenses celebran Día de Acción de Gracias con desfiles, fiestas y fútbol americano

Por Daniel Trotta

24 nov (Reuters) - Estados Unidos vivió el jueves la festividad de Acción de Gracias con las tradicionales fiestas, desfiles y fútbol americano, tomándose un momento para celebrar en una semana ensombrecida por la violencia armada.

La festividad oficial se remonta a la Guerra Civil, cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como día para dar las gracias y buscar la curación. Los escolares estadounidenses aprenden a remontar la fiesta a los peregrinos que desembarcaron en Plymouth Rock en 1620 y celebraron la cosecha de otoño con los pueblos wampanoag.

Entre los nativos americanos, Acción de Gracias es un día de oscura reflexión sobre el genocidio que siguió a ese hecho.

Los estadounidenses estaban de luto durante la festividad de este año tras un par de tiroteos mortales en la última semana.

El sábado, un atacante abrió fuego en un club nocturno LGBT+ en Colorado Springs, Colorado, matando a cinco personas. El martes, un empleado de Walmart mató a seis compañeros de trabajo y luego se suicidó en Chesapeake, Virginia.

Éstos son sólo dos de los más de 600 tiroteos masivos que se han producido en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, considerando aquellos que han tenido cuatro o más heridos o muertos, sin incluir al atacante.

El presidente Joe Biden, que visitó un parque de bomberos en la isla de Nantucket (Massachusetts) para agradecer a los equipos de emergencia, dijo a periodistas que intentaría aprobar alguna forma de control de las armas antes de que se constituya el nuevo Congreso en enero, posiblemente renovando su intento de prohibir las armas de asalto.

"La idea de que sigamos permitiendo la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. Es simplemente enfermiza. No tiene ningún valor social redentor, cero, ninguno. Ni una sola razón para ello, excepto los beneficios de los fabricantes de armas", dijo Biden, presumiblemente refiriéndose a ciertos rifles, ya que muchas armas comunes y menos letales son también semiautomáticas.

Antes, Biden telefoneó a los presentadores del Desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, una exhibición televisada de bandas de música, carrozas y actuaciones de estrellas como Dionne Warwick, que cantó el clásico "What the World Needs Now".

La medianoche después de Acción de Gracias también marca el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas, lo que ofrece una instantánea del estado de la economía estadounidense.

El fútbol americano televisado pone el telón de fondo a las cenas de pavo con montones de guarniciones y postres. La Liga Nacional de Fútbol Americano organizó tres partidos el jueves. (Información de Daniel Trotta en Carlsbad, California; información adicional de Nandita Bose en Nantucket, Massachusetts; editado en español por Aida Peláez-Fernández)