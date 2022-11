El gol histórico de Ronaldo fue un regalo del árbitro, dice DT de Ghana

DOHA, Qatar, 24 nov (Reuters) - El director técnico de Ghana, Otto Addo, se quejó amargamente del arbitraje tras la derrota de su equipo por 3-2 ante Portugal el jueves en el Mundial y dijo que el gol histórico de Cristiano Ronaldo fue un regalo del árbitro.

Ronaldo provocó, y luego convirtió un penal en el minuto 65 para darle a Portugal la ventaja, y convertirse en el primer hombre en anotar en cinco Copas del Mundo.

Sin embargo, Addo sintió que el árbitro estadounidense Ismail Elfath había tomado la decisión equivocada.

"Creo que fue una decisión muy equivocada, estábamos jugando el balón. No sé por qué no apareció el VAR, no hay explicación para eso", dijo Addo sobre un penalti suave después de que Ronaldo cayó después de un contacto mínimo con Mohammed Salisu.

"Si alguien marca un gol, felicidades. Pero esto fue un regalo, realmente un regalo. Fue una decisión equivocada, de hecho, fue una falta contra nosotros", agregó.

Los goles de Ghana fueron los primeros de un equipo africano en la Copa del Mundo en una actuación muy mejorada en la segunda mitad y Addo agregó que la actuación les había dado cierta confianza para su próximo encuentro contra Corea del Sur el lunes.

"Ahora tenemos que ganar y estamos bajo presión, pero ellos también", apuntó. (Reporte de Mark Gleeson. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)