E. Jean Carroll demanda a Trump por agresión bajo nueva ley

(Bloomberg) -- El expresidente Donald Trump fue demandado por agresión en virtud de una ley neoyorquina que entró en vigor el jueves, ampliando su batalla legal con una excolumnista de la revista Elle que lo acusa de haberla violado en un vestidor en la década de 1990.

E. Jean Carroll presentó la denuncia en un tribunal federal de Manhattan, donde ya tiene pendiente una demanda por difamación contra Trump por los comentarios que hizo sobre ella desde la Casa Blanca después de que hiciera pública la denuncia de violación en 2019.

La demanda fue presentada en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, que elimina el plazo de prescripción de un año para las reclamaciones civiles por delitos sexuales. La demanda también incluye una nueva reclamación por difamación, porque Trump repitió sus comentarios sobre Carroll en una publicación en redes sociales el mes pasado.

La demanda por agresión repite detalles previamente informados del supuesto ataque, que según Carroll se produjo después de que ella y Trump se encontraran mientras estaban de compras y bromearan sobre uno de ellos probándose un body en un área vacía de venta de lencería.

“Hace aproximadamente 27 años, las bromas en los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, dieron un giro oscuro cuando el demandado Donald J. Trump agarró a la demandante E. Jean Carroll, la empujó contra la pared de un vestidor y la inmovilizó con el hombro y la violó”, dijo su abogada Roberta Kaplan en la nueva denuncia.

La denuncia se suma a la creciente lista de problemas legales a los que se enfrenta Trump cuando inicia su tercera carrera hacia la Casa Blanca, incluyendo una investigación penal sobre su manejo de documentos clasificados y un caso de fraude civil contra su empresa por parte del fiscal general de Nueva York, entre otros.

Trump ha negado tajantemente haber atacado a Carroll o haberla tocado de alguna manera.

“Aunque respeto y admiro a las personas que dan la cara, lamentablemente este caso es un abuso del propósito de esta ley que crea un precedente terrible y corre el riesgo de deslegitimar la credibilidad de las víctimas reales”, dijo la abogada de Trump Alina Habba.

Prueba legal

La demanda plantea la reclamación de Carroll como una de las primeras pruebas de la Ley de Sobrevivientes Adultos, aprobada por los legisladores de Nueva York a raíz del movimiento Me Too. Kaplan dijo en una audiencia virtual el 21 de noviembre que quiere combinar la demanda por agresión con su actual caso de difamación ante el mismo juez para un juicio conjunto propuesto en abril.

En esa audiencia, Habba se negó a unir los dos casos y propuso trasladar el juicio actual por difamación, actualmente fijado para febrero, a mayo para permitir que el tribunal local más alto del Distrito de Columbia sopese una apelación relacionada en curso.

Carroll hizo la denuncia de violación en un artículo de la revista New York de 2019 en el que se detallaba cómo Trump supuestamente la agredió sexualmente después de que se cruzaran mientras estaban de compras. Luego demandó a Trump por difamación cuando él la acusó públicamente de fabricar el ataque para vender un “libro de mala muerte” que había escrito, según Carroll.

Trump argumentó, con el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no podía ser demandado por los comentarios que hizo mientras era presidente. Pero la nueva demanda por agresión incluye una nueva reclamación por difamación basada en los comentarios que Trump hizo en redes sociales después de dejar la presidencia y que fueron en gran medida los mismos que hizo en 2019.

La supuesta agresión le causó “dolor y sufrimiento significativos, daños psicológicos duraderos, pérdida de dignidad e invasión de su privacidad”, según la demanda.

