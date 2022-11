Construir en lugar patrimonio UNESCO exige estudio impacto, dice Abogado TJUE

Bruselas, 24 nov. Un proyecto urbanístico situado en un lugar que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO necesita una evaluación de impacto ambiental, según las conclusiones de un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicadas este jueves.

Para el jurista, el hecho de que el proyecto no alcance un umbral de tamaño determinado fijado en la legislación nacional no significa que no deba examinarse la necesidad de llevar a cabo dicha evaluación.

El caso se refiere a un proyecto de construcción en el centro histórico de Viena, en una zona incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que tiene previsto realizar la empresa WertInvest Hotelbetriebs GmbH.

El proyecto comprende la demolición del actual Hotel InterContinental y su sustitución por varios edificios nuevos, entre ellos un rascacielos de 19 plantas que albergará un hotel, locales comerciales, salones de actos, viviendas y oficinas, y que en sus sótanos contará con una pista de hielo, un polideportivo, una piscina y un aparcamiento de 275 plazas.

Ocupará aproximadamente 1,55 hectáreas y tendrá una superficie construida bruta de cerca de 89.000 metros cuadrados.

El proyecto no alcanza sin embargo los umbrales que establece la legislación austríaca para la realización de una evaluación de impacto ambiental.

La empresa constructora WertInvest Hotelbetrieb presentó una reclamación por silencio administrativo contra la administración municipal de la ciudad y solicitó que se le condenara a conceder la licencia de obras al proyecto.

El tribunal competente de Viena se dirigió a la Justicia europea para que aclare si es compatible con el derecho comunitario la ley austríaca, que no fija ningún umbral o criterio sobre la localización o la naturaleza de los proyectos urbanísticos que obligue a una evaluación de impacto ambiental, ni contempla un estudio individualizado de la necesidad de llevarla a cabo.

En sus conclusiones de hoy, el abogado general propone que el Tribunal de Justicia declare que la normativa europea se opone a una ley nacional según la cual los proyectos urbanísticos solo deben someterse a una evaluación de impacto ambiental si ocupan al menos 15 hectáreas y tienen una superficie construida bruta superior a 150.000 metros cuadrados sin tener en cuenta su ubicación.

Hace hincapié en que un Estado miembro que establece criterios y/o umbrales teniendo en cuenta solo las dimensiones de los proyectos, sin tomar también en consideración su naturaleza y su localización, sobrepasa el margen de apreciación de que dispone para transponer la Directiva europea aplicable.

Las conclusiones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia pero la corte europea suele tenerlas en cuenta en una amplia mayoría de los casos. EFE

