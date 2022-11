Clientes ricos Credit Suisse giran interés hacia UBS tras crisis

(Bloomberg) -- UBS Group AG ha registrado ingresos significativos en su gestión de patrimonio en Asia Pacífico durante los últimos tres meses de clientes que huyen de Credit Suisse Group AG, mientras el rival suizo de menor tamaño enfrenta una crisis de confianza.

Cientos de clientes adinerados han buscado colocar sus fondos con UBS en la importante región en crecimiento, y el banco planea reasignar personal para manejar la expansión de estas cuentas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Morgan Stanley también figura entre los bancos que se benefician de las salidas históricas de Credit Suisse, dijeron las personas.

La salida de dinero de los clientes marca un gran revés para Credit Suisse, en un momento en que busca transformar el banco con un mayor enfoque en banca privada.

Los bancos globales vienen peleándose una mayor parte de la riqueza asiática creada en los últimos años, impulsando una feroz competencia por asesores que pueden aportar miles de millones de dólares en activos de clientes.

Portavoces de UBS, Credit Suisse y Morgan Stanley declinaron comentar.

Los clientes sacaron hasta 84.000 millones de francos suizos (US$89.000 millones) de su dinero del banco a nivel mundial durante las primeras semanas del trimestre, marcando potencialmente el peor éxodo desde la crisis financiera y contribuyendo a una pérdida prevista para el cuarto trimestre.

Las salidas fueron especialmente pronunciadas en la unidad de gestión de patrimonios, donde ascendieron al 10% de los activos gestionados. Si bien se han “reducido sustancialmente desde los niveles elevados de las dos primeras semanas de octubre de 2022”, aún no se han revertido, dijo el banco el miércoles.

Citigroup Inc. recientemente contrató cuatro banqueros privados de Credit Suisse en Hong Kong para impulsar la administración de riqueza en el centro financiero asiático. Deutsche Bank AG también contrató a la ejecutiva veterana de Credit Suisse Jin Yee Young como directora de banca privada internacional en la región Asia-Pacífico.

Nota Original:Credit Suisse Clients Flee to UBS in Asia as Rich Weigh Options

--Con la colaboración de Cathy Chan y Joyce Koh.

